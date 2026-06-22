Lolo Escobar en su presentación como entrenador del Numancia: "El club tiene la urgencia de cambiar su energía negativa"

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Lolo Escobar ya ejerce como entrenador del C.D. Numancia y en sus primeras manifestaciones como rojillo tiene muy claro que "la urgencia que tiene el club es cambiar su energía negativa" de las últimas temporadas. El extremeño, que calificaba este reto en Soria como "apasionante", está convencido de que puede "despertar a este gigante dormido" y guiarlo hacia la Primera Federación. Escobar quiere "un Numancia dominador" que sea "fiable" en Los Pajaritos.

El nuevo técnico numantino estuvo acompañado en la comparecencia de prensa por el presidente de la entidad, Patricio de Pedro, y por el director deportivo, Toni García. De Pedro concretaba que su fichajes llega para la campaña 206-2027, "aunque esperamos que sean más porque eso sería buena señal. Estamos agradecidos de que haya elegido el Numancia".

Tras las palabras del presidente dando la bienvenida al míster llegó el turbo de las preguntas a Lolo Escobar y la primera cuestión tuvo que ver con el acuerdo alcanzado entre las partes. "Cuando miras al Numancia no estás mirando una categoría. Estás mirando una historia. Creo que lo definió muy bien Toni -Toni García- cuando dijo que esto era un gigante dormido y pienso exactamente igual. Al final eliges Numancia por su historia. Porque es un gigante dormido y porque piensas que puedes despertarlo".

El de Don Benito reconocía que tuvo más opciones para entrenar esta temporada, incluso de dirigir a conjuntos de superior categoría a la de la Segunda Federación. "He ido ascendiendo de categoría hasta llegar a fútbol profesional y a día de hoy, pues sinceramente al único que tengo que demostrar algo es a mí mismo. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que esto lo veo como un reto, lo veo como un reto bonito, pero no soy tonto, lo veo como un reto con muchísimas posibilidades. Esto es un reto apasionante. Y creo que tengo la energía que necesita ahora mismo el Numancia para empezar un proyecto nuevo". Lolo explicaba que desde el primer día de los contactos con el director deportivo "estuve receptivo. Incluso paré otras cosas que tenía".

Al nuevo responsable del banquillo de Los Pajaritos se le puso encima de la mesa la palabra del ascenso a Primera Federación y para conseguir este objetivo tiene muy claro lo primero que tiene que conseguir. "Soy un poco veterano para entrar aquí en una declaración que me persiga durante toda la temporada, entonces. Te voy a responder lo que creo y lo que pienso. Yo pienso que este es un club ahora mismo que tiene la urgencia de cambiar su energía". Lolo reconocía que "viéndolo desde fuera he visto que esa energía de los últimos años es bastante negativa y pesimista, hay que intentar cambiarla para conseguir entre todos una energía positiva".

El míster también se refería al estilo de juego con el que quiere impregnar al Numancia y su apuesta es por una escuadra ofensiva. "Lo importante es sacar el máximo con lo que tenga, pero lo que quiero es un Numancia dominador y dominante que juegue en el campo del rival. Un equipo que genere posibilidades de gol y que reciba el menor peligro posible. Pero al final los artistas son los que nos tienen que dar todo eso y creo que ahora mismo nuestro trabajo está encaminado a eso, a conseguir ese perfil de jugador. Ser dominantes, ser dominadores de los partidos y creo que es el camino para construir un Numancia grande este año".

El fortín de Los Pajaritos también salió a relucir y en este sentido Lolo Escobar explicaba que "lo primero en mis equipos es que se logren los puntos de casa. Como locales tenemos que ser fuertes y fiables. A partir de ahí...". El pacense quiere una plantilla de 20 o 21 efectivos y también concretaba que cuatro jugadores de la cantera realizarán la pretemporada con el primer equipo.

Por último se pronunciaba sobre sus posibles preferencias de Grupo en Segunda Federación y era contundente al afirmar que "el Numancia no tiene que tener miedo a nadie. En el Grupo en el que estemos vamos a competir".