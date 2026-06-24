GOLF
Conrado Gómez y Luis Ruiz se adjudican el XIX Trofeo Refmi de Rioseco
La cita, celebrada en parejas, congregó a 32 participantes
El campo de golf rústico de La Cerrada en Rioseco acogió el pasado fin de semana el XIX Torneo por parejas Refmi-Mediolanum, una cita que congregó a 32 golfistas. Los vencedores del torneo fue la pareja formada por Conrado Gómez y Luis Ruiz, quienes demostraron su pericia y conocimiento del campo para superar al resto de rivales.
El verde de La Cerrada estaba en prefectas condiciones, con un rough alto que obligaba a ir bien recto para evitar problemas más allá de hacer frente al intenso calor que acompañó durante buena parte de la competición.
Los resultados de la competición fueron los siguientes:
· 1ª Pareja Clasificada: Conrado Gómez y Luis Ruiz
· 2ª Pareja Clasificada: Jaime Cardenal y Fabianne Lochet
· 3ª Pareja Clasificada: Belén Blanco y Juan Carlos Martínez
· Approach más cercano: Juan Carlos Martínez
· Driver más largo: Belén Blanco
Todos los participantes recibieron un obsequio cortesía de los patrocinadores, y se celebró un animado sorteo de regalos, poniendo la guinda a una jornada caracterizada por el buen ambiente entre los participantes.
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