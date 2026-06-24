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GOLF

Conrado Gómez y Luis Ruiz se adjudican el XIX Trofeo Refmi de Rioseco

La cita, celebrada en parejas, congregó a 32 participantes

Los ganadores del torneo celebrado en el Campo Rústico La Cerrada de Rioseco.

Los ganadores del torneo celebrado en el Campo Rústico La Cerrada de Rioseco.HDS

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El campo de golf rústico de La Cerrada en Rioseco acogió el pasado fin de semana el XIX Torneo por parejas Refmi-Mediolanum, una cita que congregó a 32 golfistas. Los vencedores del torneo fue la pareja formada por Conrado Gómez y Luis Ruiz, quienes demostraron su pericia y conocimiento del campo para superar al resto de rivales. 

El verde de La Cerrada estaba en prefectas condiciones, con un rough alto que obligaba a ir bien recto para evitar problemas más allá de hacer frente al intenso calor que acompañó durante buena parte de la competición. 

Los resultados de la competición fueron los siguientes:

· 1ª Pareja Clasificada: Conrado Gómez y Luis Ruiz

· 2ª Pareja Clasificada: Jaime Cardenal y Fabianne Lochet

· 3ª Pareja Clasificada: Belén Blanco y Juan Carlos Martínez

· Approach más cercano: Juan Carlos Martínez

· Driver más largo: Belén Blanco

Todos los participantes recibieron un obsequio cortesía de los patrocinadores, y se celebró un animado sorteo de regalos, poniendo la guinda a una jornada caracterizada por el buen ambiente entre los participantes. 

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