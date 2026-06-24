Miguel López es cuarto en el Campeonato Sub18 de Aragón

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Miguel López concluyó en una meritoria cuarta posición su participación en el Campeonato de Aragón Sub 18, que se disputó en el Gambito Golf Club Calatayud este fin de semana.

El representante del Club de Golf Soria presentó una tarjeta final de 146 golpes, 2 sobre par, en un torneo en el que solo dos jugadores acabaron por debajo del par. Lo consiguió tras una primera vuelta de 75 impactos (+3) y una segunda ronda en la que elevó su nivel para concluir con 71 golpes, 1 bajo par.

El campeonato se disputó bajo formato individual Stroke Play, a dos jornadas consecutivas a 36 hoyos. La prueba era valedera para el acceso a los Campeonatos de España.