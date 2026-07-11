Nuevo preparador físico para el Almazán

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Arturo Hernández Antón se incorpora al cuerpo técnico de la S.D. Almazán como nuevo preparador físico para la temporada 2026-27. Formado en la cantera del C.D. Numancia, donde desarrolló su etapa como jugador y posteriormente comenzó su trayectoria en los banquillos, Arturo llega procedente del Juvenil B numantino, equipo en el que la pasada temporada desempeñó las funciones de segundo entrenador y preparador físico. «Con su incorporación sumamos un técnico joven, con muchas ganas de seguir creciendo, que aportará trabajo, ilusión y conocimiento a nuestro cuerpo técnico».

El Almazán jugará siete encuentros de preparación. Únicamente, el último programado para el 29 de agosto en La Arboleda no tiene asegurado el rival. Los entrenamientos de pretemporada arrancarán el 27 de julio y el 5 de agosto llegará el primer amistoso del Almazán en La Arboleda ante el Sigüenza. El día 8 viajarán a Cintruénigo para medirse al Cirbonero, el 13 de agosto los adnamantinos jugarán en Soria ante el Calasanz, el 19 de agosto en La Arboleda contra el San José, el día 22 en Calahorra y el 26 de agosto en la villa adnamantina contra el Burgos B.