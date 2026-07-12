Héctor Díez busca el triplete en el Nacional

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Héctor Díez Severino compite la próxima semana en el Campeonato de España de patinaje artístico con el objetivo de revalidar los títulos logrados en los dos últimos años. El soriano reconoce estar en un buen momento de forma, aunque sabe que volver a ganar el Nacional no será una empresa fácil. El nivel en Salou, localidad tarraconense donde se celebra el campeonato, es el más alto de las últimas ediciones.

En 2024 y en 2025 Héctor Díez se hacía con la primera posición en el Campeonato de España y ahora quiere subir a lo más alto del podio en una cita «a la que llegó después de haber realizado muy buenos entrenamientos», comentaba el integrante del Club de Patinaje Cunit. «Voy con la ilusión de volver a ser campeón de España, pero no será nada sencillo», indicaba Héctor.

Arnau Pérez, Guillermo Gómez y Unai Cereijo son las tres grandes amenazas con las que se encontrará el patinador soriano para revalidad un título «más caro que nunca». Y es que Héctor Díez explica que «España es uno de los países punteros de este deporte a nivel mundial».

Mucha competencia, aunque Díez Severino parte con la vitola de ser el gran favorito para alzarse con la medalla de oro por su trayectoria a lo largo de 2025., un año en el que «lo gané todo». Y es que Héctor Díez se proclamaba campeón de España, campeón del mundo y campeón de Europa. «Fue un año redondo del que no se puede pedir más», comentaba desde Barcelona, la ciudad en la que reside Héctor y en la que lleva a cabo sus exigentes entrenamientos.

Un año 2025 perfecto que ponía el listón muy alto para un patinador acostumbrado a ganar pero que no quiere pensar más allá del Campeonato de España del próximo fin de semana. «No merece la pena pensar en las opciones de repetir los éxitos del año pasado. Creo que lo único que me crearía es ansiedad. Soy quiero hacer las cosas bien en el Nacional y luego ya habrá tiempo para pensar en otros campeonatos».

El Campeonato de Europa tendrá lugar en el mes de septiembre en Italia y el Mundial se celebrará en octubre en Paraguay.

En lo que se refiere al Nacional, Héctor Díez viajará a Salou el miércoles y el jueves realizará los entrenamientos oficiales. El viernes competirá en el programa corto y el sábado en el largo. La suma de las dos puntuaciones dará el nombre del nuevo campeón de España. Héctor Díez Severino quiere repetir en lo más alto del podio para seguir siendo la referencia del patinaje artístico español.