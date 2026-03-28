El campeón se pone los patines: "El objetivo es mejorar mi programa"

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El campeón se pone los patines. Tras varios meses de pretemporada Héctor Díez Severino regresa en abril a la competición de patinaje artístico en la modalidad de danza. En el horizonte, las tres mismas grandes pruebas de las que fue campeón durante 2025, es decir, Campeonato de España, Copa del Mundo y Mundial, un calendario de competición que se prolongará hasta octubre. Entre medias de todas ellas otras competiciones de menor calado a las que acude con novedades donde no faltar un pequeño guiño a Soria en este año de eclipse solar en la provincia.

Tras lograr el Mundial el año pasado en China, Díez Severino se tomó unas semanas de descanso antes de volver a los entrenamientos para iniciar la pretemporada. La competición arranca durante estos días en Cataluña si bien la primera prueba de cierta entidad tendrá lugar el próximo 10 y 11 de abril con motivo del III Trofeo Nacional de Aragón que se celebra en Zaragoza. «Esta prueba es lo más cercano quitando unos campeonatos previos en Cataluña. Es un trofeo al que van los mejores de España y es una buena prueba», indica el soriano.

Las otras competiciones importantes fijadas en el calendario del patinador está relacionado con la prueba en Europa de la Copa del Mundo, unas de las competiciones internacionales más importantes. Este año se celebra en la ciudad alemana de Garmisch-Partenkirchen, donde compite entre el 14 y 17 de mayo con el reto de llegar a una final que se celebra en junio y donde defendería título. También en junio, del 18 al 20, afrontará el XIII Campeonato de España que se celebra en Fuengirola para cerrar la temporada con la última gran cita del año, un Mundial que tiene lugar en octubre en un escenario aún por definir.

El reto es repetir los éxitos del pasado, una labor nada fácil. Al apuntar a objetivos Héctor Díez Severino indica: «Mi principal objetivo es mejorar mi programa de competición, que se vea una evolución. Luego, claro que quiero estar arriba pero me centro en lo mío y en mi trabajo».

Ese trabajo pasa por combinar estudios y entrenamientos. Sobre la pista emplea unas tres horas diarias seis días a la semana, una situación que varía en función de si está o no de vacaciones universitarias. Ese trabajo va encaminado a mejorar el rendimiento sobre la pista.

Las competiciones de patinaje artísticos tienen un programa corto, de unos tres minutos de duración, y otro largo de 4:30. De la media de los dos se hace la clasificación final. Y Díez Severino cambia todos los años ese programa teniendo este año un guiño a Soria y el fenómeno que tendrá lugar el próximo 12 de agosto. «Mi programa corto tratará sobre algo lúdico, la idea es interpretar un eclipse solar, algo abstracto. En el programa largo interpretaré un tango», relata el patinador.

Esos dos programas exigen realizar trabajo físico y técnico, donde habrá igualmente novedades sobre la pista. «Estoy trabajando mucho la coreografía para darle más nivel a la interpretación. También tendré alguna novedad en el aspecto técnico, con combinaciones de saltos y piruetas nuevas», relata el patinador. Díez Severino apunta que en su coreografías se realizan pensando en que haya un equilibrio entre dificultad y calidad de los programas. Luego, ya sobre la pista, es cuando se valora si debe arriesgar más en el ejercicio o buscar más equilibrio.

Una de las joyas del deporte soriano vuelve a ponerse los patines. Lo hace con el objetivo de ser nuevamente la referencia nacional, europea y mundial de patinaje artístico. Una labor tan ilusionante como complicada.