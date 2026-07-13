Ciara Natividad se proclama campeona de Castilla y León de doma clásica

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Ciara Natividad Pascual se proclamaba el domingo pasado campeona de Castilla y León de doma clásica dentro de la categoría de caballos jóvenes de cuatro años. La soriana se alzaba con la primera plaza tras un sobresaliente concurso en las instalaciones del Centro Ecuestre de Castilla y León, en Segovia. La provincia segoviana era el escenario del Campeonato de Castilla y León de Doma Clásica y Final de Caballos Jóvenes 'Memorial Rubén Arrabé' 2026.

La soriana era la mejor con su caballo Maverick con una puntuación total de 184.500, por los 180.200 de Iara Ballesteros que iba a ser segunda clasificada a los lomos de Shandy DS. El podio lo completaba Víctor López con 177.700 puntos con el caballo Sueño de Mazagatos.

Ciara Natividad lleva montando desde los 6 años y compitiendo desde los 8 años y en la actualidad tiene 27 años. Con este resultado en tierras segovianas, la soriana logra la clasificación para el Campeonato de España. Natividad ya ha competido en años anteriores en cinco nacionales de doma clásica.