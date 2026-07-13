Kayque Calazans, juventud y talento brasileño para reforzar la recepción del Grupo Herce Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Grupo Herce Soria continúa dando forma a su plantilla para la temporada 2026-2027 con la incorporación del receptor brasileño Kayque Calazans, un jugador joven, con un enorme potencial y experiencia tanto en el voleibol de su país como en la Superliga española.

Nacido el 11 de abril de 2002, Calazans mide 1,93 metros y destaca por su potencia en ataque, su capacidad física y su equilibrio en las labores de recepción y defensa. A pesar de su juventud, el nuevo jugador celeste ya ha demostrado su calidad en competiciones de alto nivel.

El brasileño llega procedente del Léleman Conqueridor Valencia, equipo con el que ha disputado las dos últimas temporadas en la Superliga Masculina, siendo una pieza importante en el conjunto valenciano y acumulando experiencia en la máxima categoría del voleibol nacional.

Con su fichaje, el Grupo Herce Soria incorpora un jugador con margen de crecimiento, ambición y un perfil que encaja a la perfección en el proyecto deportivo liderado por Alberto Toribio. Su calidad en el juego de segunda línea, unida a su capacidad ofensiva y a su intensidad sobre la pista, le convierten en un refuerzo de garantías para afrontar una temporada repleta de retos.

"La llegada de Kayque Calazans supone un nuevo paso en la construcción de una plantilla competitiva, joven y con talento, con la que el Grupo Herce Soria volverá a aspirar a luchar por todos los títulos en la Superliga y mantenerse entre los referentes del voleibol español", según indica el club celeste en el comunicado que anuncia el fichaje.