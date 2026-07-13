Castilla y León termina quinta por Comunidades y suma 10 medallas en el Campeonato de España sub-23 de Cáceres

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Los atletas de Castilla y León sumaron un total de 10 medallas, tres de oro, dos de plata y cinco de bronce, en el Campeonato de España sub-23 celebrado este fin de semana en Cáceres. Un resultado que sitúa a la región en el quinto puesto por Comunidades Autónomas, con 113.25, por detrás de Cataluña (277.75), Madrid (234.25), Comunidad Valenciana (187) y Andalucía (129). Además, tres deportistas de Castilla y León se subieron a lo más alto del podio, la vallisoletana María Viciosa, la leonesa Tilena Martínez y el segoviano Alejandro Esteban.

En la final del 1.500 femenino, María Viciosa asumió la responsabilidad desde el inicio, seleccionando el grupo de favoritas junto a Marwa El Khouya y la abulense Carla Jiménez. La vallisoletana resistió el ataque en la última vuelta para imponerse con 4:24.49, mientras que Carla Jiménez se colgó el bronce con un tiempo de 4:25.96. Mientras, en la final masculina, el vallisoletano Mario Palencia se hizo con el tercer puesto, con un crono de 4:03.51, por delante del también vallisoletano Pedro Viciosa (Vicky Foods Athletics), con una marca de 4:03.97. Además, el salmantino Yanis Sánchez (At. Salamanca), fue séptimo, con 4:04.85.

El segundo título nacional llegó en el peso femenino, con un apasionado duelo entre dos leonesas, Tilena Martínez y Fiona Mar Villarroel. Tilena conquistó su primer oro sub-23 con un lanzamiento de 15,83, quedándose a solo un centímetro de su mejor marca personal. Una final dominada hasta la cuarta ronda por Fiona, que finalmente fue plata con 15,74 de su último lanzamiento. Además, la propia Tilena Martínez fue tercera en la final de disco, con un mejor lanzamiento de 44,36 del sexto intento.

Y la jabalina masculina nos dejó una final emocionante y un nuevo oro para la delegación castellano y leonesa. Todo se decidió en las dos últimas rondas de lanzamientos. El segoviano Alejandro Esteban lideraba la competición con 71,49, logrados en el tercer intento, pero Unai Rico, campeón en 2024, respondió con un extraordinario lanzamiento de 74,05 en la quinta ronda. Cuando parecía que el título cambiaba de manos, Esteban sacó su mejor versión en el sexto y último intento para alcanzar 74,25 y conquistar el oro, ambos con mejor marca personal y convirtiéndose en el 8º y 9º sub-23 españoles de todos los tiempos.

Más medallas para Castilla y León

La final masculina de 800 otorgó medalla de plata para Ryan Barcala. El atleta abulense tuvo que ceder al poderoso final de Alaa Souadi (1:53.36), pero se hizo con un brillante segundo puesto, con un tiempo de 1:53.46. En esta misma prueba el también abulense Álvaro Monfort fue séptimo con 1:54.33.

En los 200 masculinos, el salmantino de La Armuña, Rodrigo Fito, fue tercero con un tiempo de 21.07, y en los 400 femeninos, la vallisoletana Elisa Lorenzo se colgó el bronce con una marca de 53.88.

Otros puestos de finalistas

Junto con las medallas hay que reseñar varios puestos de finalistas para atletas de Castilla y León. Ese es el caso, por ejemplo, de la soriana Paula López en el concurso de altura, con un mejor salto de 1,73, mientras que el burgalés del Atlético Salamanca, Rubén Martínez, fue octavo con 1,90. En la pértiga masculina el también soriano Manuel Sánchez fue quinto con 5,15. En el peso masculino, quinta plaza para el soriano Aimar Alustiza (16,71, MMT) y séptimo puesto para el vallisoletano del Atlético Salamanca, Mateo de Castro (16,05).

En los 3.000 obstáculos, sexta plaza para la burgalesa Inés Herault (UBU), con una marca de 10:49.01. En la longitud masculina, otra sexta posición para el burgalés Rodrigo Dango (At. Salamanca), con un mejor salto de 7,31, y en el triple salto sexto puesto para el segoviano José Luis Mayo (15,08, MMT). Por último, en el martillo femenino, la leonesa Rocío García (ULe Sprint) fue sexta con 46,47, mientras que la burgalesa Aurora Pineda (Image FDR) terminó octava con 45,85.