Miguel López, subcampeón sub-18 y octavo en el Campeonato Absoluto de Bizkaia

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Miguel López firmó una destacada actuación en el Campeonato Absoluto de Bizkaia 2026, disputado del 10 al 12 de julio en el Meaztegi Golf. El jugador del Club de Golf Soria consiguió el subcampeonato en la categoría sub-18 y finalizó empatado en la octava posición de la clasificación absoluta masculina.

López completó las tres jornadas con un total de 220 golpes, 4 sobre el par, después de entregar tarjetas de 69, 76 y 75 impactos. Su rendimiento le permitió mantenerse entre los primeros clasificados durante toda la competición y cerrar el torneo dentro del top 10 absoluto.

El golfista soriano comenzó la prueba con su mejor vuelta del campeonato, una tarjeta de 69 golpes, 3 bajo par, que lo situó en la tercera posición de la clasificación general después de la primera jornada. En el segundo recorrido firmó 76 golpes, cuatro sobre el par, y llegó a la jornada definitiva en la octava plaza, con un acumulado de 145 impactos y 1 sobre par. López cerró su participación con una vuelta de 75 golpes, 3 sobre el par, para concluir el campeonato con un total de 220. Este resultado le otorgó la segunda posición sub-18 y le permitió compartir la octava plaza de la clasificación absoluta.

El Campeonato Absoluto de Bizkaia se disputó bajo la modalidad Medal Play a 54 hoyos y era puntuable para los rankings absoluto, mid-amateur y sub-18 de la Federación Vasca de Golf, además de para el Ranking Mundial Amateur WAGR