Daniel Berná iguala su segunda mejor posición en el Alps Tour con un brillante tercer puesto en Lerma

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Daniel Berná firmó una de las mejores actuaciones de su trayectoria en el Alps Tour al finalizar en la tercera posición del Alps de las Castillas, disputado del 9 al 11 de julio en Golf Lerma, en Burgos. El jugador del Club de Golf Soria compartió el tercer puesto con Mario Galiano después de completar las tres jornadas con 195 golpes, 21 bajo par.

Berná se quedó a solo 3 golpes del campeón, el italiano Flavio Michetti. El soriano igualó, además, el mejor resultado español del torneo y se mantuvo en la pelea por la victoria hasta los últimos hoyos.

El jugador del Club de Golf Soria abrió la competición con una tarjeta de 68 golpes, 4 bajo par, antes de completar dos recorridos sobresalientes. En la segunda jornada, interrumpida por una tormenta y que se completó el sábado, Berná firmó 63 golpes, 9 bajo par, y cerró su participación con otra excelente vuelta de 64 impactos, 8 bajo par, para asegurar su presencia en el podio.

Este tercer puesto iguala la segunda mejor clasificación de Daniel Berná en el Alps Tour y supone el quinto podio de Daniel Berná en el Alps Tour. El jugador del Club de Golf Soria ya había hecho dos segundos, en el Alps de las Castillas de 2016, también en el Golf Lerma, y en el Gösser Open de Austria de 2021, mientras que había sido tercero en otras dos ocasiones: el Open de la Mirabelle d’Or de 2016 y en el Aravell Golf Open de 2022, un resultado que ha reeditado ahora en el Alps de las Castillas de 2026.

Tras el torneo, el golfista soriano explicaba que había ido de menos a más, ya que, tras una primera jornada en la que “salvé la vuelta”, en la segunda iba jugando muy bien (-4 en 12 hoyos) cuando se produjo el parón por la tormenta. Ello obligó a dejar para el sábado a primera hora de la mañana los 6 hoyos restantes y luego a afrontar la vuelta final. Fue en esa intensa última jornada en la que Berná se salió, primero con un -5 en los 6 hoyos restantes de la segunda vuelta, y luego con 8 bajo par en el recorrido final: “Jugar 24 hoyos con -13 es una barbaridad”, admitía el soriano, que atribuía buena parte de su éxito a que “el putt funcionó”.

La participación del Club de Golf Soria en el Alps de las Castillas se completó con Raúl Pascual, que entregó una tarjeta de 75 golpes en la primera jornada y no completó el segundo recorrido, aplazado por la tormenta y ya sin opciones de superar el corte. Su presencia en Golf Lerma ha supuesto una nueva experiencia en una prueba de máximo nivel dentro del calendario internacional.

El Alps de las Castillas reunió a 144 jugadores de 13 nacionalidades y se disputó a 54 hoyos bajo la modalidad stroke play, con un corte después de las dos primeras jornadas.