Maján y Chamarro jugaron como titulares en el cuarto triunfo de España en el Campeonato de Europa Sub-18

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La selección española de voleibol logró frente a Bélgica su cuarta victoria consecutiva en el Campeonato de Europa Sub-18 en un encuentro en el que los sorianos David Maján y Víctor Chamarro formaron parte del equipo titular.

España se impuso por 3-1 (16-25, 25-21, 25-19 y 25-22) en la penúltima jornada y asciende hasta la tercera plaza de la clasificación del Grupo II, en el que Bulgaria y Francia se garantizaron este martes su presencia en semifinales. El combinado nacional perdió sus dos primeros partidos (1-3 ante Chequia y 0-3 contra Francia), ha encadenado después cuatro victorias de mucho mérito (3-1 ante Alemania, 3-0 frente a Países Bajos, 3-2 contra Rumanía y el 3-1 de este martes ante los belgas) y depende de sí mismo para garantizarse su presencia en el Campeonato del Mundo Sub-19 que se disputará en el verano de 2027.

Ante Bélgica, Maján sumó un punto en la manga inaugural y Chamarro no pudo aportar ninguno en un choque en el que brilló el opuesto Roger Monzó, autor de 25 puntos. Polonia tiene garantizado el primer puesto en el Grupo I e Italia depende de sí misma en la última jornada para evitar que Eslovenia acceda a unas semifinales que están previstas para el viernes en Porto San Giorgio, la ciudad que albergará el sábado tanto la final como el partido por el tercer y cuarto puesto.

La expedición española viajará de regreso el jueves y tanto David Maján como Víctor Chamarro disfrutarán de unas reducidas vacaciones antes de concentrarse con el combinado nacional Sub-17, que disputará el próximo mes de agosto el Campeonato del Mundo de la categoría. Serán 16 los nacidos en 2010 y 2011 que se concentren en Palencia el 26 de julio y sólo 14 de ellos viajarán a Doha (Catar).