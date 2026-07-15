El Balonmano Soria ficha al central navarro Pablo Itoiz

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Urbana Balonmano Soria ha fichado a Pablo Itoiz (Pamplona, 2003), un central de 1,87 metros que "llega para aportar calidad, velocidad y mucha personalidad a la dirección del equipo", según indica el club soriano en sus redes sociales.

Formado íntegramente en la cantera de Anaitasuna, donde ha defendido sus colores desde categoría alevín hasta debutar en Liga ASOBAL, Pablo aterriza en Soria tras una trayectoria de crecimiento constante. Un jugador con una gran visión de juego, capaz de acelerar el ritmo del partido, generar ventajas para sus compañeros y desequilibrar gracias a su talento y explosividad.

Llega con ilusión, ambición y con ganas de seguir creciendo en un proyecto que mira al futuro con enorme ilusión. “Buenas a todos, soy Pablo Itoiz. Tengo muchas ganas de unirme a este nuevo proyecto y pelear por los objetivos. Y nos vemos pronto por el San Andrés. ¡Vamos!”, han sido sus primeras palabras como jugador amarillo.