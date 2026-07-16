El Grupo Herce se medirá al Karadorde Topola serbio en la primera ronda de la Challenge Cup

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El C.V. Grupo Herce ya conoce a su primer rival en los dieciseisavos de final de la Challenge Cup tras el sorteo celebrado en el Centro Europeo de Radiodifusión de Luxemburgo con la participación de 209 clubes.

El rival al que se tienen que enfrentar el conjunto celeste en la Challenge Cup es el Karadorde Topola de la la competición de Serbia. En el sorteo elaborado por la CEV, el equipo de Alberto Toribio actúa como local por lo que el primer partido de la eliminatoria tendría lugar en Los Pajaritos entre el 10 y el 12 de noviembre. La vuelta tendría lugar una semana más tarde, del 17 al 19 de noviembre, en la ciudad de Topola, de algo más de 22.000 habitantes. El equipo serbio destaca por la juventud de su grupo según informa en sus redes sociales.