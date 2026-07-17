Marina Muñoz busca este sábado su segundo pódium en el Europeo de Banyoles

Publicado por Redacción Soria Creado: Actualizado:

La segoviana afincada en Soria y deportista del Deporama Triatlón Soriano, Marina Muñoz, busca este sábado su segundo pódium en el Campeonato de Europa que desde la semana pasada se desarrolla en la localidad gerundense de Banyoles.

La cita, a partir de las 11.00 horas y sobre una distancia de 1.000 metros de natación y 5.000 de carrera a pie, tendrá Marina Muñoz a una de las candidatas a subir al pódium en representación de la selección española. La integrante del Deporama lo hace tras conseguir el pasado martes el título de campeona de Europa de triatlón cros, lo que confirma que está en un gran estado de forma. La disciplina de acuatlón se le da bien a la segoviana afincada en Soria y buen ejemplo de ello es la plata mundialista conseguida el año pasado en Pontevedra.

Entre las rivales de Marina Muñoz para subir al pódium se encuentra la balear Gemma Valentina Llabrés, vigente campeona española, y quiere mejorar su bronce en el Campeonato de Europa logrado la pasada temporada en Navarra. Lo es igualmente la campeona mundial sub23, la británica Christina Durbin, quien finalizó a menos de un minuto de la ganadora de la categoría élite en el Mundial de Pontevedra por lo que parte como favorita para el título sub23 y para subir al podio élite.