Marina Muñoz suma otro pódium en el Europeo de Banyoles

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La triatleta del Deporama Triatlón Soriano afincada en Soria, Marina Muñoz, conquistó su segundo pódium durante los Campeonatos de Europa Multideporte que se están celebrando en Banyoles. En esta ocasión, la cuellarana se colgó la medalla de plata en la modalidad de acuatlón, un triunfo con el que redondea su participación en la cita continental defendiendo a la selección española.

La prueba de acuatlón combinó una primera transición de 1.000 metros de natación con otra de 5.000 de carrera, todo ello en escenario del lago de Banyoles y sus inmediaciones. La igualdad fue máxima en categoría elite durante la competición y la eslovena Tjasa Vrtacic fue la europea más rápida en salir del agua al tramitar los mil metros de recorrido en un tiempo de 17.04. Marina Muñoz salía del agua ocho segundos después (17:12), y pese a sus intentos no lograba recortar esa desventaja en el trazado de pie de cinco kilómetros. La primera en cruzar la línea de meta era la neozelandesa Nicole Van Der Kaay, que no entraba en competición para el Europeo, con un tiempo de 32.20. La eslovena Tjasa Vrtacic se proclamaba campeona de Europa con una marca de 32.22. Marina Muñoz se alzaba con la medalla de plata al cruzar la línea de meta con un tiempo de 32.30.

Con esta plata, Marina Muñoz cierra de forma magistral su participación en el Campeonato de Europa Multideporte. Cabe recordar que el pasado martes, la deportista del Deporama Triatlón Soriano se proclamaba campeona de Europa de la categoría elite en la disciplina de triatlón cros, una modalidad que combinó 1.000 metros de natación, 18,6 kilómetros de ciclismo en mountain bike, y 6,6 kilómetros finales de carrera a pie. En una nueva competición igualada, fue en ese último tramo de carrera a pie donde la triatleta lograba imponerse a la francesa Alizee Paties, campeona del Mundo en Pontevedra 2025.

Los dos podiums logrados por Marina Muñoz en Banyoles se unen a los dos conseguidos en el Mundial de Pontevedra logrado el año pasado en triatlón cros y acuatlón y al Campeonato de Europa logrado en 2024 en Portugal.