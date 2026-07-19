'Lost Horizons' ya está en marcha

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La prueba 'Lost Horizons' (www.losthorizons.cc), una exigente prueba de ultraciclismo que combina la aventura en bicicleta gravel y los paisajes de la región, arrancó este domingo a las 7.00 horas desde la capital con al presencia de 63 participantes de ocho países que deberán tramitar en los próximos días el trazado fijado por la organización de la prueba. El evento se desarrollará hasta el día 24 y los participantes descubrirán por primera vez los emblemáticos pueblos y caminos sorianos.

Un par de participantes a su paso por Yanguas.MARIO TEJEDOR

Los participantes han empezado fuertes saliendo por los márgenes del Duero hasta la Junta de los Ríos y luego siguiendo por el valle y Tierras Altas hasta llegar al foodtruck en Fuentes de Magaña. El primer participante esperaba llegar a Beratón pasando por el Collado Bellido del Moncayo antes de caer la noche.

El desafío consta de un espectacular recorrido de 830 kilómetros y 13.000 metros de desnivel positivo. Los ciclistas afrontarán la ruta bajo la modalidad de autosuficiencia, lo que significa que deberán gestionar individualmente sus propias paradas, descansos y avituallamientos. Cada participante estará geolocalizado en tiempo real mediante un dispositivo de rastreo GPS.

El 60% del trazado se desarrolla por pistas de gravel.MARIO TEJEDOR

'Lost Horizons' transitará en su 60% de su recorrido sobre gravel el resto en carretera. Tras la salida de este domingo, los participantes tendrán que realizar una ruta oficial que pasa por Tierras Altas, la zona del Moncayo, parte del Camino del Cid, Cañón del Río Lobos, Lagunas de Neila (única incursión fuera de la provincia de Soria), Sierra de Cameros, Urbión, así como la zona de Pinares hasta completar los 830 kilómetros de recorrido. La altitud media de la ruta es de unos 1.000 metros, siendo el punto más bajo 730 y el más alto a 1.870 metros. La organización estima que el más rápido podría ejecutar el recorrido en aproximadamente 50 horas.