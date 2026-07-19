Soria vibra en la Plaza Mayor con la victoria de España en el Mundial de fútbol 2026: las fotos

La vibrante noche culminó con una explosión de alegría colectiva gracias a la victoria de España por 1-0, un resultado que proclama a la selección
campeona del mundo.
La Roja vence a Argentina por 1-0 y se proclama ganadora del Mundial de fútbol 2026. MonteseguroFoto
España campeona del mundo
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