Soria vibra en la Plaza Mayor con la victoria de España en el Mundial de fútbol 2026: las fotos

La Roja vence a Argentina por 1-0 y se proclama ganadora del Mundial de fútbol 2026.MonteseguroFoto

Publicado por Gonzalo Monteseguro Soria Creado: Actualizado:

La Plaza Mayor de Soria volvió a convertirse en el gran punto de encuentro de los aficionados sorianos para vivir una de esas noches que quedan en la memoria. La pantalla gigante instalada por el Ayuntamiento reunió a cientos de personas que, ataviadas con camisetas de la selección no dudaron en animar al equipo de Luis de la Fuente en la final ante Argentina. Desde mucho antes del pitido inicial, el ambiente era completamente festivo y entregado a la selección, con familias, parejas y grupos de amigos que llenaron el corazón de la ciudad para animar a La Roja en busca de su segunda estrella mundialista.

La vibrante noche culminó con una explosión de alegría colectiva gracias a la victoria de España por 1-0, un resultado que proclama a la selección campeona del mundo.