En imágenes: locura en Soria con la victoria de la Selección española

Cada ocasión de peligro se vivió con la pasión que la ocasión merecia y cada gol español desataba una explosión de alegría entre abrazos, cánticos, aplausos y lágrimas. La emoción fue creciendo conforme avanzaban los minutos y
el pitido final dio paso a una auténtica celebración, con banderas ondeando al viento y una Plaza Mayor completamente entregada con su selección. La imagen recordaba inevitablemente a la vivida hace dos veranos, cuando otra pantalla gigante congregó a miles de sorianos para celebrar la conquista de la Eurocopa de 2024, demostrando una vez más qu e el fútbol es capaz de unir a toda una ciudad alrededor de un mismo sentimiento.
En lo deportivo, España volvió a ofrecer una actuación de enorme nivel para superar a Francia y clasificarse para la final del Mundial, goles de Oyarzabal y Porro, pero sobre todo
destacar la actuación coral de este equipo de jugadores que si bien no eran favoritos, demostraron jugar el mejor fútbol. El conjunto nacional mostró personalidad desde el inicio, dominó buena parte del encuentro y supo aprovechar sus ocasiones para imponerse a una de las grandes favoritas del torneo.
La pantalla gigante instalada en la Plaza Mayor atrajo a una afición entregada MARIO TEJEDOR
Así vivió Soria el Francia-España
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