En imágenes: locura en Soria con la victoria de la Selección española

La pantalla gigante instalada en la Plaza Mayor atrajo a una afición entregadaMARIO TEJEDOR

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

España está en la final tras vencer 0-2 a Francia y la segunda estrella que le otorgaría llevarse el mundial 16 años despues está en la mano del equipo de Luis de la Fuente. La Plaza Mayor de Soria volvió a convertirse en el gran punto de encuentro de los aficionados sorianos para vivir una de esas noches que quedan en la memoria. La pantalla gigante instalada por el Ayuntamiento reunió a cientos de personas que, ataviadas con camisetas de la selección, banderas al cuello, bufandas y los rostros pintados de rojo y amarillo, siguieron con máxima intensidad la semifinal del Mundial entre España y Francia. Desde mucho antes del pitido inicial, el ambiente era completamente festivo y entregado a la selección, con familias, parejas y grupos de amigos que llenaron el corazón de la ciudad para animar a La Roja en busca del billete para la gran final.

Cada ocasión de peligro se vivió con la pasión que la ocasión merecia y cada gol español desataba una explosión de alegría entre abrazos, cánticos, aplausos y lágrimas. La emoción fue creciendo conforme avanzaban los minutos y el pitido final dio paso a una auténtica celebración, con banderas ondeando al viento y una Plaza Mayor completamente entregada con su selección. La imagen recordaba inevitablemente a la vivida hace dos veranos, cuando otra pantalla gigante congregó a miles de sorianos para celebrar la conquista de la Eurocopa de 2024, demostrando una vez más que el fútbol es capaz de unir a toda una ciudad alrededor de un mismo sentimiento.

En lo deportivo, España volvió a ofrecer una actuación de enorme nivel para superar a Francia y clasificarse para la final del Mundial, goles de Oyarzabal y Porro, pero sobre todo destacar la actuación coral de este equipo de jugadores que si bien no eran favoritos, demostraron jugar el mejor fútbol. El conjunto nacional mostró personalidad desde el inicio, dominó buena parte del encuentro y supo aprovechar sus ocasiones para imponerse a una de las grandes favoritas del torneo.