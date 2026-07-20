VOLEIBOL
El Torneo de Voley Plaza-Vichy Catalán 2026 contará con 340 participantes
La competición que arranca este sábado se prolongará hasta el próximo día 2. Los horarios de la primera fase ya están disponibles
El Torneo de Voley Plaza que arranca este sábado día 25 en el coso de San Benito contará con 340 participantes. Al menos esa es la cifra de inscritos en una competición que es uno de los clásicos del verano soriano y que se prolongará hasta el 2 de agosto.
La organización del torneo se muestra satisfecha con el número de deportistas inscritos en una competición que alberga desde categorías inferiores, Sub 11 y Sub14, hasta absolutas dentro de la Popular y Open. "El número de inscritos en las categorías de niños ha bajado un poco pero la categoría popular ha subido y también se ha incrementado un montón la Open Femenino (Federados)", señala Dani Martín, uno de los organizadores del Voley Plaza.
Deportes
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Jon Ander Uriarte
Este incremento en las categorías populares, encuentros que se disputan por la tarde, ha propiciado que haya más horas de juego. La organización del torneo ya ha dado a conocer los horarios de competición del mismo, horarios y emparejamientos que se han colgado en las redes sociales del mismo. Como en ediciones anteriores, el torneo arranca el sábado 25 y cada equipo disputará un mínimo de tres encuentros. El torneo avanzará a lo largo de la semana y las finales de cada una de las categorías de disputarán el 2 de agosto, día de su finalización.