La A.D. Ólvega iniciará la pretemporada el próximo 4 de agosto

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La A.D. Ólvega regresará a los entrenamientos de pretemporada el próximo 4 de agosto con la vista puesta en el inicio del curso en la Primera Regional de Aragón prevista para el 6 de septiembre. La entidad mantendrá el bloque de la pasada temporada que tan buenos resultados dio al finalizar la competición en la séptima posición de la tabla.

El conjunto olvegueño mantendrá el bloque del pasado curso empezando por el técnico Roberto Quílez, quien continúa al frente el equipo. "Tenemos unos 16 ó 17 jugadores confirmados de la pasada temporada y cuatro jugadores que siguen de juveniles. Además hay tres ó cuatro jugadores que nos han pedido probar durante la temporada", señala el directivo del club olvegueño, Fernando Fernández 'Cori' quien significa que todos los integrantes del equipo son de la localidad.

El conjunto del Moncayo, que no podrá contar con Luis Gil y trata de convencer a Manu Marco para que siga un cuso más, tiene programados en un principio cuatro partidos amistosos. El primero de ellos será el 16 de agosto ante un rival aún sin definir. Ya el día 19 recibirá en Ólvega al Calasanz B. El 22 de agosto se medirá al Monteagudo en tierras navarras mientas que el día 30 jugará en El Moral ante el Piqueras C.F.