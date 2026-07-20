Miguel López, el mejor soriano en el Torneo de Altura del Club de Golf Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Alfonso Vázquez de Prada, jugador de Entrepinos, fue el ganador del II Torneo Soria Golf de Altura, prueba que forma parte del Ranking Mundial Amateur celebrada del 17 al 19 de julio el recorrido del Club de Golf Soria. La cita tuvo una destacada presencia de jugadores del club anfitrión, siete en total, encabezados por Miguel López, que se clasificó en la tercera plaza.

El campeón del torneo totalizó 221 golpes divididos en rondas de 75, 73, y 73, un elevado rendimiento que le permitió aventajar en 2 impactos al valenciano Graciliano Ballesteros y en 3 a Miguel López, quien acumuló 224 golpes repartidos en vueltas de 72, 75 y 77 y fue el mejor soriano de la competición.

Del resto de participantes sorianos, hay que destacar la actuación de Enzo Jiménez, quinto con 229 golpes (77, 75 y 77); José Javier Sáinz, en el puesto 13 con 239 (76, 76 y 87); Mario Rodríguez, en el 15 con 255 (87, 84 y 84); Ramsés López, en el 17 con 262 (92, 83 y 87); Domingo Berná, en el 20 con 274 (95, 83 y 96); y Saúl Fernández, en el 21 con 281 golpes (93, 96 y 92).

Las mejores clasificadas en damas fueron Teresa Basconcillos, con 272 golpes (97, 84 y 91) seguida de Sophia Mingyue, con 274 (92, 92 y 90).

El torneo se disputó bajo la modalidad de juego Stroke Play Scratch a 54 hoyos. En cuanto a los trofeos, hubo premios para los tres primeros clasificados Scratch tanto de categoría masculina como femenina, y un Premio Especial Scratch al Mejor Jugador Soriano, que fue para el citado Miguel López.