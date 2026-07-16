GOLF
El II Torneo Soria Golf de Altura reunirá a 23 jugadores, siete de ellos del club de Pedrajas
La competición, puntuable para el Ranking Mundial Amateur, se disputará del viernes 17 al domingo 19, con una jornada previa de entrenamientos este jueves
El Club de Golf Soria acogerá del viernes 17 al domingo 19 de julio la segunda edición del Torneo Soria Golf de Altura-Campeonato Abierto Absoluto, una competición puntuable para el Ranking Mundial Amateur que reunirá a un total de 23 participantes.
La representación del club anfitrión estará formada por siete jugadores, todos en el apartado masculino y que buscarán también el Premio Especial Scratch al Mejor Jugador Soriano. Se trata de Miguel López, Ramsés López, José Javier Sainz, Enzo Jiménez, Saúl Fernández, Domingo Berná y Mario Rodríguez.
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La actividad comenzará este jueves con la jornada de entrenamientos, que permitirá a los participantes preparar el recorrido antes del inicio de la competición. Las tres vueltas puntuables se disputarán entre el viernes 17 y el domingo 19.
El campeonato se celebrará bajo la modalidad Stroke Play Scratch a 54 hoyos y contará con categorías masculina y femenina. La lista de inscritos está integrada por 20 jugadores y tres jugadoras procedentes de distintos clubs y federaciones.
En cuanto a los premios, recibirán trofeo los tres primeros clasificados scratch tanto en categoría masculina como femenina. La organización concederá, además, el citado reconocimiento especial al mejor jugador soriano de la clasificación scratch.