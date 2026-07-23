El Golmayo Camaretas estrenará el nuevo campo a mediados de agosto

La nueva cancha para el Golmayo Camaretas es un moderno terreno de juego para los casi 20 equipos de la entidadMARIO TEJEDOR

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Golmayo Camaretas última en estos días su regreso a los entrenamientos, un regreso que tendrá lugar en el flamante nuevo campo de fútbol de la localidad, terreno de juego que está previstos se inaugure en uno de los amistosos que tienen programados.

El equipo balaguero, que en categoría masculina competirá en Regional Aficionados, mantiene el grupo de la pasada temporada salvo alguna baja por motivos personales. El equipo ha realizado seis incorporaciones, entre ellas el extremo izquierdo formado en el San José, Álvaro Ramos. Igualmente ha repescado a los hermanos Steven y Cristian Cardona, con quienes ya subieron de Liga Provincial. "Nuestro objetivo con estos refuerzos es dar un saltito en la clasificación, pasar menos apuros, no depender de los arrastres", señala Adrián Carrera, presidente de la entidad.

Con todo, la principal novedad en el conjunto soriano estará en el banquillo con la incorporación del entrenador arandino, Guti navarro, quien tiene experiencia en Segunda y Tercera Federación. El grupo regresará a los entrenamientos el próximo día 10, regreso que tendrá lugar sobre el flamante nuevo campo de la localidad, si bien el día 7 tendrá una pequeña toma de contacto entre cuerpo técnico y jugadores.

El grupo tiene programados seis partidos amistosos que son los siguientes:

- 14 de agosto: Numancia Juvenil Nacional (Golmayo).

- 19 de agosto: Aranda Ribert (Golmayo).

- 22 de agosto: Siguienza (Golmayo).

- 26 de agosto: CD Calasanz (Por definir).

- 29 de agosto: Ariza (Golmayo).

- 6 de septiembre: C.D. Covaleda (Por definir).

Por otra parte, el equipo femenino del C.D. Golmayo Camaretas competirá esta temporada en la Liga Doble G y mantendrá como técnico a Alfonso Peral. La buena noticia para el equipo femenino cuenta con un nutrido grupo para formar la plantilla de esta temporada.