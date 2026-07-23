Tres sorianos y seis atletas del Caep Soria participan en el Campeonato de España Absoluto

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El Estadio Ciudad de Málaga acoge desde este viernes y hasta el domingo el 106 Campeonato de España Absoluto de Atletismo, una cita en la que habrá tres deportistas sorianos y otros seis atletas cuyos entrenamientos se llevan a cabo en las instalaciones del Caep Soria.

En el caso de los primeros, uno de los representantes será el lanzador de disco, Luis Manuel Ramírez Fabal (FC Barcelona), que llega a la cita de lanzamiento con la sexta mejor marca de todos los participantes (55.60). También en disco, pero en la prueba femenina, está la lanzadora de Fuensaúco, Marina Clavijo (Avinent Manresa), que llega con la novena mejor marca de los participantes (47.96). La nómina de deportistas sorianos se completa con la participación de Iván Ruiz Ortego (Atlético Salamanca), quien está inscrito en el relevo 4x100.

A estos tres sorianos hay que añadir a aquellos deportistas que están becados y entrenan en las instalaciones del Caep Soria. De esta forma en los 5.000 metros está inscrito Yahya Aouina (Cuevas de Nerja), quien tiene la octava mejor marca de los inscritos en la prueba (13:38.32). En salto del altura competirá Ignacio Bernardo (Capex), quien acude con la novena mejor marca de todos los participantes. Ya en pértiga, Manuel Sánchez Montero (Atletismo Albacete), acude con una marca de 5.41, la undécima del concurso mientras que en peso participa Aimar Alustiza, Txindoki.

En el 1.500 femenino, donde no estará la campeona soriana Marta Pérez, competirá de manera independiente Naima Ait Alibau, quien llega con la octava mejor marca de las competidoras, (4:11.53). La nómina de deportistas del Caep Soria se completa con la participación en salto de altura de Paula López García (Capex), quien llega al concurso con la cuarta mejor marca de todas las inscritas.