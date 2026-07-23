El Almazán tendrá un presupuesto de 240.000 euros para la temporada 26-27

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

La S.D. Almazán celebró el pasado miércoles su Asamblea Ordinaria, una cita en la que se dieron a conocer algunos de los puntos más relevantes que la directiva tiene previstos para el curso 26-27. Entre ellos, el presupuesto de la entidad, que será de 240.000 euros, unos 10.000 euros más que el curso pasado. Además, en 2027 celebra su LX Aniversario por lo que trabaja en una serie de actividades para conmemorarlo con la Villa y sus aficionados.

Deportivamente, como en su momento señaló el técnico Pablo Ayuso, el equipo quiere dar un pequeño salto en la clasificación lo que implica al lucha por la zona de play off. Para ello se mantiene la estructura de la pasada temporada con varias incorporaciones en puestos puntuales.

La entidad ha lanzado igualmente su campaña de abonados. Unos abonos que tienen una ligera subida de cinco euros respecto a la 25-26. Desde el club blanquiazul se espera llegar a los 600 abonados.

CELEBRACIÓN DEL 60 ANIVERSARIO

En 2027 la S.D. Almazán cumplirá 60 años, una efeméride que desde la entidad se quiere celebrar. ¿Cómo? De entrada saldrá al mercado, hacía noviembre o diciembre, una camiseta conmemorativa de corte retro y con mención a los grandes patrocinadores del club a lo largo de su historia. Se manejan otros actos de celebración que van desde un concierto a un partido de fútbol o una comida popular. La directiva trabaja en perfilar esas celebraciones.

Lo que sí tendrá a su disposición la S.D. Almazán antes de comenzar 2027 es un nuevo campo de fútbol. Anexo a La Arboleda, en la parte posterior, habrá un nuevo terreno de juego de césped artificial que a partir de octubre podrán utilizar los 220 chavales que entrenan en la Escuela de Fútbol del Almazán. Un terreno de juego que permitirá descansar al anexo número 1 y que pueda ser igualmente utilizado por el primer equipo.

Dentro del propio Municipal de La Arboleda, la entidad adnamantina habilitará igualmente una sala hasta ahora de uso municipal para realizar trabajos de recuperación y tratamiento de los lesionados. Por último, cabe señalar que el club soriano ha recibido una ayuda del Gobierno dentro del programa 'Kit Digital' por el tiene nueva página web (https://sdalmazan.es/), ventana del club al exterior que poco a poco se pondrá al día para ser la web de referencia de los aficionados de la entidad.