'The Lost Horizons' ya tiene a sus primeros llegadores, el primero tras 46 horas sin dormir

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

La prueba 'Lost Horizons' (www.losthorizons.cc) de ciclismo gravel echa el cierre este viernes y lo hace conociendo ya los nombres de los primeros ciclistas en cubrir la ruta establecida por la organización a lo largo y ancho de la geografía provincial.

Cecilia Abal fue la primera fémina en cruzar la línea de meta.MARIO TEJEDOR

La prueba, de carácter no competitivo, ha puesto a prueba la fortaleza y autosuficiencia de los participantes en una mezcla entre aventura deportiva, maravillosos paisajes y una pizca de locura. Y es que el primer participante en cruzar la línea de 'meta' fue Juan José Sancosmed. El ciclista gallego tramitó el recorrido 830 kilómetros y 13.000 metros de desnivel positivo en 46h:19.34. La pizca de locura no está tanto en el tiempo que tardó en hacer el trazado como el haberlo hecho del tirón, esto es, sin dormir durante esos tres días, según confirman desde la organización. En otras palabras, el pasado miércoles estaba ya arribando a la Plaza Mayor de Soria.

La prueba pasó por el Cañón del Río Lobos.MARIO TEJEDOR

En féminas, la primera en llegar, y tercera absoluta, fue la gallega Cecilia Abal en un tiempo 62h:13. Por lo demás, los 63 ciclistas que participan en 'The Lost Horizons' han ido llegando de forma paulatina a lo largo de este jueves y se espera que lo sigan haciendo durante el viernes. Por lo menos, hasta las 18.00 horas que es el horario final fijado por la organización.

La prueba arrancó el pasado domingo.MARIO TEJEDOR

La prueba ha estado marcada por la dureza del recorrido, la belleza de las estampas sorianas y el exceso de calor de los últimos días. A esta situación se sumó el humo del incendio de Guadalajara, un humo que hizo aún más duro el trazado. Muchos de los participantes son de fuera de la provincia, no la conocían y les ha sorprendido gratamente por lo ya han mostrado su intención de repetir el próximo año. Por lo demás, la ruta se desarrolló sin mayores incidencias aunque no faltaron las anécdotas. Así, por ejemplo, uno de los participantes abandonó la prueba en pleno trazado al recibir una llamada para ocupar una plaza de funcionario.

El desafío de 'The Lost Horizons' que arrancó a primera hora del pasado domingo, ha consistido en un espectacular recorrido de 830 kilómetros por la provincia. Los ciclistas han afrontado la ruta bajo la modalidad de autosuficiencia, lo que significa que han gestionado individualmente sus propias paradas, descansos y avituallamientos. Cada participante ha estado y está geolocalizado en tiempo real mediante un dispositivo de rastreo GPS.

'Lost Horizons' ha discurrido en su 60% de su recorrido sobre gravel y el resto en carretera. Tras la salida de este domingo, los participantes han realizado una ruta oficial que ha pasado por Tierras Altas, la zona del Moncayo, parte del Camino del Cid, Cañón del Río Lobos, Lagunas de Neila (única incursión fuera de la provincia de Soria), Sierra de Cameros, Urbión, así como la zona de Pinares hasta completar los 830 kilómetros de recorrido. La altitud media de la ruta ha sido de unos 1.000 metros, siendo el punto más bajo 730 y el más alto a 1.870 metros. La organización estimaba que el más rápido podría ejecutar el recorrido en aproximadamente 50 horas por lo que Juan José Sancosmed finalizó el recorrido con tres horas de antelación sobre el fijado por la organización.