Quintana Redonda rinde homenaje a Diego Barranco

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

La localidad de Quintana Redonda acoge este sábado, a partir de las 18.00 horas, la XI Carrera Popular Diego Barranco 'Vivir es Increíble', una cita que cuenta con 580 inscritos y con la que la localidad soriana se vuelca para rendir homenaje al recordado deportista, una de las más firmes promesas en pruebas combinadas del atletismo regional.

Cartel de la Carrera Popular Sergio Frías que se celebra este sábado en Quintana Redonda.HDS

Organizado por el Ayuntamiento de Quintana Redonda, y con la colaboración de la Delegación Soriana de Atletismo, la cita está dividida en varias categorías que van desde Chupetines A hasta Veteranos B. La primera carrera, la de los más pequeños (50 metros), está programada para las 18.00 horas mientras que la sénior, junto a juveniles y veteranos, dará comienzo a las 19.00 horas. En la categoría sénior los participantes deberán hacer frente a un trazado de 8.100 metros en categoría masculina y 5.400 en la femenina, a lo largo de un recorrido que discurre por las inmediaciones de la localidad. "Hace unos años cambiamos el recorrido y pasa por la calle de la iglesia y la plaza que es donde hay más aficionados y donde los participantes se sienten más arropados", indica Sergio Frías, alcalde que Quintana Redonda.

Como en ediciones anteriores, el Consistorio de la localidad donará un euro de cada inscripción a la Asociación Española Contra el Cáncer. Todos los participantes, además de estar cubiertos por un seguro de accidentes, recibirán una camiseta conmemorativa de la prueba y una entrada para las piscinas. La entrega de trofeos está prevista para las 20.30 horas.

"Este año tenemos 580 inscritos y hay mucha gente joven. Estamos contentos porque siempre nos mantenemos en estos números de participación. Además el pueblo se vuelca con la prueba porque Diego era muy querido por todos", significa Sergio Frías.