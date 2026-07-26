El Almazán arranca este lunes con cuatro caras nuevas

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

La S.D. Almazán inicia este lunes el trabajo de pretemporada sobre el verde de La Arboleda, a partir de las 19.30 horas, bajo la supervisión de Pablo Ayuso. Lo hace con cuatro caras nuevas y un bloque que se mantiene de la temporada pasada. El equipo adnamantino disputará seis partidos amistosos antes de su estreno liguero el 6 de septiembre ante el C.D. Guijuelo.

El conjunto blanquiazul regresa a los entrenamientos con una temporada en la que el reto es pelear por mejorar el séptimo puesto del pasado curso. Es decir, intentar colarse entre los cinco primeros y disputar el play off. Para ello mantiene el bloque de la pasada temporada gracias a las 14 renovaciones realizadas (sergio Santacruz, Daniel Martínez, Víctor Moreno, Albitre, Losilla, Marcos Gil, Villanueva, Javi Márquez, Hugo Jiménez, Mata, Ebri, Rafa Checa y Toni Varea). A ellos se sumarán los cuatro fichajes realizados, todos ellos procedentes del filial. Los delanteros Óscar Miñana y Hugo Martínez, el mediocentro Álvaro Neves y el defensa Daniel Madruga.

El grupo con el que trabajará Pablo Ayuso se completa con los canteranos Rayner y Samu, que ya debutaron el año pasado con el primer equipo, y Alonso, quien procede del juvenil. Además habrá dos jugadores a prueba. El cuerpo técnico quiere tener 21 ó 22 jugadores en plantilla durante el curso para dejar hueco a canteranos.

El Almazán realizará cuatro entrenamientos semanales hasta que comiencen los amistosos programados, momento en el que combinará tres sesiones con los partidos de preparación. En cuanto a esos partidos amistosos, señalar que el 5 de agosto se mide al C.D. Sigüenza. Ya el día ocho juega en Cintruénigo ante Club Atlético Cirbonero. El 13 de agosto visita al Calasanz en el José Andrés Diago y el 19 juega en La Arboleda ante el San José. El día 22 de agosto visitan al C.D. Berceo y sus dos últimos partidos son ante el Burgos Promesas el día 26 y la Arandina el día 29, ambos choques en La Arboleda.