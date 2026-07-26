FÚTBOL / Tercera División
El Almazán arranca este lunes con cuatro caras nuevas
El equipo que dirige Pablo Ayuso mantiene el bloque con el objetivo de mejorar el séptimo puesto del pasado curso. Los delanteros Óscar Miñana y Hugo Martínez, el mediocentro Álvaro Neves y el defensa Daniel Madruga son las incorporaciones realizadas hasta el momento
La S.D. Almazán inicia este lunes el trabajo de pretemporada sobre el verde de La Arboleda, a partir de las 19.30 horas, bajo la supervisión de Pablo Ayuso. Lo hace con cuatro caras nuevas y un bloque que se mantiene de la temporada pasada. El equipo adnamantino disputará seis partidos amistosos antes de su estreno liguero el 6 de septiembre ante el C.D. Guijuelo.
El conjunto blanquiazul regresa a los entrenamientos con una temporada en la que el reto es pelear por mejorar el séptimo puesto del pasado curso. Es decir, intentar colarse entre los cinco primeros y disputar el play off. Para ello mantiene el bloque de la pasada temporada gracias a las 14 renovaciones realizadas (sergio Santacruz, Daniel Martínez, Víctor Moreno, Albitre, Losilla, Marcos Gil, Villanueva, Javi Márquez, Hugo Jiménez, Mata, Ebri, Rafa Checa y Toni Varea). A ellos se sumarán los cuatro fichajes realizados, todos ellos procedentes del filial. Los delanteros Óscar Miñana y Hugo Martínez, el mediocentro Álvaro Neves y el defensa Daniel Madruga.
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Los abonos del Almazán oscilarán entre los 15 y los 135 euros
Jon Ander Uriarte
El grupo con el que trabajará Pablo Ayuso se completa con los canteranos Rayner y Samu, que ya debutaron el año pasado con el primer equipo, y Alonso, quien procede del juvenil. Además habrá dos jugadores a prueba. El cuerpo técnico quiere tener 21 ó 22 jugadores en plantilla durante el curso para dejar hueco a canteranos.
El Almazán realizará cuatro entrenamientos semanales hasta que comiencen los amistosos programados, momento en el que combinará tres sesiones con los partidos de preparación. En cuanto a esos partidos amistosos, señalar que el 5 de agosto se mide al C.D. Sigüenza. Ya el día ocho juega en Cintruénigo ante Club Atlético Cirbonero. El 13 de agosto visita al Calasanz en el José Andrés Diago y el 19 juega en La Arboleda ante el San José. El día 22 de agosto visitan al C.D. Berceo y sus dos últimos partidos son ante el Burgos Promesas el día 26 y la Arandina el día 29, ambos choques en La Arboleda.