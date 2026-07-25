Los abonos del Almazán oscilarán entre los 15 y los 135 euros

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

La S.D. Almazán dará a conocer próximamente el precio de los abonos para la temporada 26-27, una campaña que el equipo que dirige Pablo Ayuso comenzará a preparar este lunes sobre el césped de La Arboleda. El precio de los abonos de la entidad blanquiazul oscilarán entre los 15 euros del más barato a los 135 del más caro.

Los abonos del conjunto adnamantino sufren una ligera subida respecto a la temporada pasada, una subida testimonial de cinco euros. De esta manera, el abono infantil, para jóvenes de 14 a 18 años, tendrá un coste de 15 euros. El abono joven, de 19 a 25 años, costará 55 euros mientras que el de adulto (26 a 64 años), costará 95 euros en general y 120 en tribuna. Por último, el abono para jubilados (Desde 65 años), oscilará entre los 55 y los 75 euros en función de si es abono general o de tribuna.

A estos dos abonos hay que añadir los abonos especiales de adulto y jubilado, con costes de 135 y 95 euros respectivamente. Se trata de dos abonos que incluyen la entrada gratuita en los días denominados de apoyo al club así como la disputa de play offs. Desde la entidad blanquiazul se trabaja en otras posibilidad como es la creación de un carnet para que los aficionados de cero a 14 años empiecen a engancharse a los colores blanquiazules.

Por otra parte, el club soriano, que tendrá un presupuesto de 240.000 euros para esta temporada, ha dado a conocer los siete encuentros de pretemporada que equipo disputará a lo largo del mes de agosto. Los pupilos de Pablo Ayuso, que este lunes pisan el césped de La Arboleda, disputarán su primer partido de preparación el 5 de agosto recibiendo en casa al C.D. Sigüenza. Tres días más tarde se desplazan a Cintruénigo para medirse al Club Atlético Cirbonero. El 13 de agosto hay un aperitivo de duelo provincial en Tercera ya que visitan al Calasanz en el José Andrés Diago mientras que el 19 juegan en casa ante el San José de Carlos Carramiñana. El día 22 de agosto visitan al C.D. Berceo mientras que la nómina de encuentros se cierra con los partidos ante Burgos Promesas y Arandina los días 26 y 29 de agosto en La Arboleda. El equipo de Pablo Ayuso tendrá su debut liguero en casa el seis de septiembre midiéndose al Unionistas B.