Zubiri y su "salto de calidad" por jugar en el Numancia

Félix Tello Soria

Íñigo Zubiri pasó por la sala de prensa de Los Pajaritos para pronunciar su primeras palabras como jugador del C.D. Numancia y el navarro se mostraba encantado de afrontar esta nueva etapa al asegurar que "jugar en este club histórico es un salto de calidad en mi carrera deportiva". El de Lodosa se definía como un central "intenso, agresivo y contundente" y añadía que también destaca por su polivalencia al poder actuar tanto en el lateral como en el pivote defensivo.

El director deportivo rojillo, Álex Huerta, presentaba a un defensa "con experiencia y con recorrido tanto en Segunda B como en Primera Federación". Zubiri procede del C.D. Calahorra, donde ha jugado las dos últimas temporadas a un buen nivel. Jugador con más de 200 partidos de experiencia entre Segunda división B y Primera Federación, está llamado a liderar la zaga del equipo numantino durante la campaña 23-24. Ha jugado también en U.D. Logroñés, Polideportivo Ejido, Langreo, Levante B y Unionistas.

El central se refería a cómo se fraguó su fichaje por el Numancia y reconocía que "cuando mi representante me informó del interés del club le comenté que quería jugar en Soria. Para mí es un salto de calidad en mi carrera como futbolista". Zubiri definía al Numancia como "un club histórico". El navarro también tuvo referencias positivas de ex numantinos que le aconsejaron fichar por los rojillos. "Hablé con Toni Arranz y me comentó maravillas de la entidad y de Soria".

En lo que se refiere a su versatilidad para jugar en diferentes posiciones del terreno de juego, Zubiri llega a Los Pajaritos para actuar en el centro de la defensa, aunque también podría jugar en otros puestos de la zaga y del centro del campo. "He jugado bastante como lateral e incluso en el Langreo jugué como pivote defensivo".

Este sábado en Brea apunta a jugar desde el inicio en el que será el tercer encuentro de preparación de los numantinos. Y es que la línea defensiva está mermada por las lesiones con efectivos como Vicario, De Frutos, Solero Diego Royo en el dique seco. "Tocaremos madera para que se recuperen pronto y para que no haya más lesiones", señalaba el futbolista.

Zubiri y Javi Moreno en el túnel de vestuarios de Los Pajaritos.Mario Tejedor

En lo que se refiere a los objetivos para el curso 2023-2024, Zubiri es ambicioso y sólo piensa en "subir a Primera Federación". El navarro da alguna de las claves para estar en la zona alta de la clasificación, aunque hacía especial hincapié en la solidez del equipo como local. "De Los Pajaritos tenemos que hacer un fortín".