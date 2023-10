Javi Moreno exige máxima concentración

Publicado por Raúl Alonso Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Teniendo en cuenta el desarrollo del partido, logrando el empate en el tiempo de añadido, el punto conseguido ante el CD Badajoz se puede considerar como positivo. Aunque el técnico numantino apunta que los suyos hicieron más méritos que el rival para llevarse la victoria. Sin embargo, una jornada más, los de Javi Moreno fueron víctima de sus propios errores. Por este motivo, de cara a la visita este domingo a Los Pajaritos del Navalcarnero el míster valenciano pide a sus jugadores una y otra vez «concentración» ante un partido que aventura será «complicadísimo», advirtiendo que «son un muy buen equipo». La pasada temporada el Navalcarnero estuvo cerca del ascenso a 1ªRFEF, perdiendo la última eliminatoria, precisamente, ante el Tarazona dirigido por el hoy entrenador del Numancia. «Prácticamente es un equipo nuevo, creo que apenas quedan cuatro jugadores, aunque la forma de jugar más o menos es la misma».

Una semana más el objetivo previo al pitido inicial es el de intentar corregir los fallos en la zaga. «Desde que vine aquí les dije que en defensa había que ser muy contundentes, y los jugadores lo intentan hacer. Lo que pasa que no dejan de ser personas humanas y nos equivocamos todos. Yo me equivoco y ellos se equivocan, y hay que aceptarlo así. Lo único es seguir insistiendo y seguir diciéndoles que seamos mucho más contundentes, mucho más sólidos atrás, y no cometer errores que a la postre son los que nos están pasando factura», apunta.

Dejando a un lado los goles encajados por los despistes atrás, el Numancia es uno de los equipos que más ha recibido, Moreno se muestra contento porque a su juicio los jugadores van poco a poco asimilando su particular filosofía de entender el fútbol. «Lo importante es que el equipo crea hasta el final, y que seamos siempre capaces de llegar hasta el final de los partidos o ganando o con opciones de poder ganarlos. Cuando te vas con la sensación de que no has podido hacer nada es cuando te vas jodido».

Después de una pretemporada marcada por las lesiones, especialmente en los efectivos de la zona defensiva, con el paso de las jornadas se va adquiriendo mayor ritmo de competición. El motor va arrancando. «El otro día ya se empezaron a ver cosas de lo que me gusta a mí. De como me gusta que juegue mi equipo. Me gustó lo que me transmitió durante los noventa minutos». En su comparecencia semanal ante los medios de comunicación volvió a insistir en el mensaje. «Nosotros estando en la categoría que estamos queremos hacer cosas que no debemos hacer. Defensivamente tenemos que hacer todo lo posible por no conceder. Está claro que te van a meter goles, pero que se lo ganen ellos».

Un ejemplo de esta fortaleza defensiva es el rival de este domingo, ya que el conjunto madrileño únicamente ha recibido seis goles en otros tantos encuentros. «Tienen un buen trato de balón, buenos movimientos. Es un partido que nos va a exigir estar concentrados los 95-97 minutos que dure. Si no somos capaces de estar concentrados lo vamos a pasar mal», avisa Javi Moreno antes de la visita del Navalcarnero.