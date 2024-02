Javi Moreno avisa sobre el Atlético Paso: "Es el rival más difícil para el Numancia"

Publicado por Félix Tello Soria Verificado por Creado: Actualizado:

No es una final, pero casi para los intereses del un C.D. Numancia que visita el domingo el campo del Atlético Paso, escollo directo para esa primera plaza de ascenso directo y que en estos momentos suma los mismos puntos que los sorianos. Javi Moreno sabe de la importancia de este encuentro con el que arranca el mes de febrero y avisa de la dificultad que entraña «el rival más difícil cuando juega en casa». El entrenador numantino apela a la concentración máxima para no repetir la decepción de Montijo y hace hincapié en un terreno de juego «diferente» a Los Pajaritos por las reducidas dimensiones del mismo y por el hecho de contar césped artificial.

«Es un partido muy importante porque puede marcar el futuro del equipo». Con estas palabras comenzaba Javi Moreno su comparecencia de prensa para analizar el choque de esta jornada 21 en la que se verá las caras contra un Atlético Paso al que elogió por su forma de jugar y por su potencial. «Es un equipo que tiene muy buena presencia física y al que le gusta jugar al fútbol». El de Silla no duda de que los de La Palma son «candidatos para estar arriba en la clasificación cuando llegue el mes de mayo».

Los insulares están basando su notable trayectoria con un casi inmaculado recorrido como locales al haber cedido sólo tres empates y recibido únicamente dos goles. «En su campo es un rival muy difícil», afirmaba el valenciano.

En este sentido, el escenario del encuentro también ayuda para que el Atlético Paso se muestre inexpugnable ante sus aficionados. «Es un campo parecido al del Montijo y cualquier relajación la pagas cara», señalaba el míster.

Javi Moreno echaba la mirada atrás y se refería a la derrota en el último desplazamiento ante el colista Montijo. «En Montijo no perdimos por el sistema». El Numancia apostó por jugar con tres centrales hace dos jornadas en tierras extremeñas y parece poco probable que se repita un dibujo que no es habitual en los planes rojillos.

Con respecto a la forma de jugar ante el Atlético Paso, el técnico numantino no dio demasiadas pistas y las dudas aparecen en la disposición del equipo en ataque. Ante el Llerenense se quedaban en el banquillo Lupu y Primo y Javi Moreno apostaba por actuar con un falso nueve en la figura de Carlos González. «Cada partido es un mundo y veremos que es lo que sacamos el domingo».

Eso sí, Javi Moreno tiene para elegir a la hora de conformar el once inicial ya que Dorronsoro es la única baja. «Ahora el problema gordo es que me sobra gente a la hora de hacer la convocatoria y antes el problema era que no tenía jugadores debido a tanta lesión. Pero sí, este es el Numancia que yo buscaba».

Un Numancia que está sacando muchos puntos con los remates de cabeza con nada menos que 15 goles anotados con la testa de los 34 que llevan los sorianos. «El balón parado es muy importante en esta categoría», indicaba el entrenador, quien afirmaba que los números de su equipo a domicilio «son buenos», aunque la realidad dice que son ya tres meses los que han pasado desde que el Numancia lograba la última victoria fuera. Precisamente, el último triunfo llegaba en la isla de La Palma, en aquella ocasión ante el Mensajero.

Por último, Javi Moreno se mostraba satisfecho con los refuerzos en el mercado de invierno. Fichajes a los que conocía a la perfección el técnico . El último en llegar ha sido Raúl Caballero, «el delantero al que queríamos desde un principio».