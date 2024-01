El Numancia vence al Llerenense con goles 'de estreno'

Publicado por Antonio Carrillo Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El CD Numancia regresa a la senda del triunfo tras imponerse a un Llerenense que intentó la reacción sin éxito. Javi Moreno dejaba entrever que habría novedades en la alineación y, a tenor del resultado, acertó de pleno. El primer gol lo marcó un fichaje debutante; el segundo otro recién llegado que estrenaba la titularidad tras disputar unos minutos ante el Montijo.

Los rojillos comenzaron con buenas sensaciones y tras unos primeros minutos de tanteo entre los rivales comenzaron a sucederse las ocasiones. Un activo Bonilla surtía de balones en jugada o a balón parado a los delanteros e incluso probaba suerte de cara a puerta, pero las imprecisiones lastraban a los numantinos.

Nacho Pastor se eleva para marcar su primer gol con la camiseta del Numancia tras sólo 29 minutos jugados.MONTESEGUROFOTO

No obstante quien la sigue la consigue y cuando se acercaba la media hora de juegos fue precisamente Bonilla quien colgó un córner con su 'guante' para que Nacho Pastor se elevase y marcase su primer gol con la camiseta del CD Numancia. Había jugado 29 minutos para el club y ya tenía al resto de compañeros abrazándole.

El Llerenense pareció algo noqueado. Ribeiro, Carlos González o el propio Bonilla seguían probando a Kellyan. No obstante fue en la prolongación del primer tiempo cuando Íñigo Alayeto mostraba su eficacia y devolvía a Moreno la confianza. Un segundo gol que permitía enfilar el túnel de vestuarios con optimismo.

El Llerenense no acusó lo del tanto en un 'minuto psicológico' e intentó no dejarse ir. Kudakovskiy tenía que esforzarse ante un disparo de Platero (Pablo, no el ex numantino Roberto) y dos minutos después Juampe estrellaba el balón contra el larguero. Corría el primer cuarto de hora de la segunda parte y un gol visitante hubiese cambiado mucho las cosas.

Alayeto recibe a sus compañeros con los brazos abiertos tras marcar su gol.MONTESEGUROFOTO

Sin embargo esta vez la defensa numantina lo fue en sentido literal y figurado, permitiendo que el equipo se estirase. Los cambios también funcionaron y tanto Primo y Sanchidrián, que jugaron media hora, como Lupu, que disputó diez minutos, hicieron valer sus piernas frescas disfrutando de ocasiones. Al final, tres puntos que permiten resarcirse de la última derrota y no perder comba con la cabeza. La portería a cero fue la guinda.