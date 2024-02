Un gol a los 24 segundos tumba al Numan cia

Publicado por Área 11 Badajoz Verificado por Creado: Actualizado:

Segunda derrota consecutiva de un gris Numancia que visitaba en el Nuevo Vivero a un Badajoz inmerso en una grave crisis deportiva e institucional. Bastó un solitario y tempranero gol de Toni Jou a los veinticuatro segundos de juego para que los de Iñaki Alonso ganaran doce jornadas y más de tres meses después. Los numantinos nunca se encontraron cómodos sobre el terreno de juego, pese a lo cual llegaron a los minutos finales con opciones de rescatar un punto que, al final, no consiguieron.

Se las prometían muy felices los Javi Moreno tras asaltar el fortín inexpugnable de El Paso, pero lo cierto es que lo que ha venido después son dos duras derrotas y con mala imagen tanto en el primer tiempo de Los Pajaritos frente al Illescas como ayer, durante casi todo el encuentro. Ambos técnicos introdujeron algunas variaciones en sus onces titulares, como la entrada de Diego Royo en el eje de la zaga en lugar de De Frutos, la de Rubén por Alayeto en el extremo diestro y la de Cristian Delgado por Primo para reforzar a Moustapha en la medular, con Alain Ribeiro por delante.

Todo saltó por los aires a las primeras de cambio. Un mal despeje de Moustapha propició una rápida transición por la izquierda, Carrasco vio la incorporación de Toni Jou y se la puso a placer en el interior del área para que éste sorprendiera a Kudakovskiy con un derechazo inapelable que se coló por toda la escuadra. El equipo acusó el golpe y se veía una y otra vez superado por los pacenses, como en un córner favorable que acabó provocando la estampida a la contra del rival; o en un mal entendimiento entre Bonilla y Cristian Delgado, recuperación de Miguel Núñez, pase en profundidad a la carrera de Ewan, indecisión de Diego Royo y punterazo al poste ante la presencia de Kuda. Un susto importante que bien pudo acabar con el segundo tanto de los extremeños en el luminoso.

Respondió el Numancia con dos llegadas casi seguidas de Carlos González y Rubén, cuyo centro envenenado al área pequeña no consiguió rematarlo Lupu por centímetros. El partido era denso, bronco, y el arbitraje del gaditano Sevillano Marín desconcertaba a los protagonistas con decisiones incomprensibles. Cumplida la media hora, un centro raso de Carlos González desde la línea de fondo no conseguía controlarlo Cristian, desperdiciando una buena ocasión. En el 35, Diego Royo cabeceaba un saque de esquina botado por Bonilla y Narváez, pese a su duda inicial, contestó con una gran parada junto al poste para desviar de nuevo a córner. Y ya en la última acción antes del descanso, el portero ruso despejaba de nuevo otro disparo del peligroso Toni Jou.

Segunda derrota de los rojillos que siguen alejándose del lideratoAREA 11

Evidentemente, no le gustaba al técnico valenciano lo que estaba viendo, porque a la vuelta de vestuarios dejó a Nacho Pastor, Alain Ribeiro y, sorprendentemente, al goleador Lupu, para dar entrada a De Frutos, Caballero y Primo. No se puede decir que el triple cambio le saliera bien, porque el guión del encuentro no varió demasiado. Así que decidió dar entrada a Íñigo Alayeto por Cristian y, al menos, el de Murchante fue protagonista en el tramo final del encuentro con un disparo que se marchó rozando el palo y algún centro que no encontró rematador.

En un partido feo, con constantes caídas, interrupciones y protestas, fue superior el Badajoz, que mereció sentenciar antes el choque. El ex numantino Álex Alegría sustituyó a Ewan en la punta del ataque y protagonizó un bonito duelo con Kuda, sobre todo en un intento de vaselina al que respondió el cancerbero con un vuelo digno de quedar inmortalizado en un póster. También reclamó el delantero un posible penalti por agarrón de Soler que el árbitro no consideró punible.

Pese a su mal partido y a los merecimientos del rival, pudo llegar la igualada en la última acción, una falta lateral templada por Bonilla que Diego Royo conectó con la testa entre una nube de jugadores, aunque muy desviado. Se consumaba, pues, un nuevo tropiezo que podría llevar a los rojillos hasta la cuarta plaza, en caso de victoria de la Gimnástica Segoviana. En la próxima jornada, el Numancia vuelve a jugar lejos de Soria, en concreto en el Mariano González de Navalcarnero (domingo 25 de febrero, a las 16:30 h.).