"Un sector de la afición del Numancia me faltó al respeto cuando estuve en Soria"

David Ballarín protagonizó la polémica del partido que jugó el C.D. Numancia el domingo en Utebo con una celebración del empate a dos que crispó a los aficionados numantinos. El atacante, con pasado rojillo en la temporada 2021-2022, se tapó los oídos y se dirigió al fondo donde estaban los seguidores sorianos para convertirse en el 'enemigo número uno' del numantinismo en esta semifinal por el ascenso a Primera Federación.

El futbolista hablaba sobre esta celebración tan controvertida y deja claro que "no iba dirigida para toda la afición del Numancia". Ballarín apuntaba a un sector de los seguidores rojillos y aseguraba que "cuando estuve allí un grupo de energúmenos me insultaba en los personal y me estuvo machacando como persona durante aquella temporada. La celebración iba para ellos".

El extremo zaragozano se lamentaba de que "todo se haya interpretado mal. Me fastidia que toda la gente del Numancia se dé por aludida. Repito, la celebración era para ese sector que me maltrató y me faltó al respeto. En Soria es en el único sitio en el que me ha pasado esta situación".

Ballarín continuaba refiriéndose a la acción polémica e indicaba que "el gesto que hice igual estuvo equivocado, pero exploté así y ya está. No sabéis los mensajes que me estuvieron mandando durante aquella temporada en Soria". Sobre la reprimenda de Tamayo en la celebración señala que "me dijo que no me encarara a la afición. Se lo expliqué y entendió la explicación".

El maño también estuvo implicado en la acción polémica de la expulsión de Asier Grande. Ballarín relata cómo fue la jugada. "Yo tengo con él un forcejeo y él me da un puñetazo en la boca. Creo que la expulsión es clara del jugador del Numancia".

Con los ánimos bastante calientes llega el partido de vuelta del domingo en Los Pajaritos entre numantinos y uteberos, con Ballarín en el punto de mira de la grada del municipal. "¿Qué cómo me recibirán? La afición del Numancia que diga lo que piense y lo que sienta. Yo me dedicaré a trabajar en el campo para que mi equipo gane".

Respecto a la eliminatoria tiene claro que "está abierta" y añadía que "el equipo que menos errores cometa es el que pasará a la siguiente ronda". Ballarín confía en que sea un Utebo que "fuera de casa somos igual de valientes que en casa".