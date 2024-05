Javi Moreno: "No vamos a ir a empatar, vamos a ir a ganar"

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El entrenador del C.D. Numancia, Javi Moreno, ha señalado que no va especular con el resultado en el encuentro de vuelta de la eliminatoria de la fase de ascenso a Primera Federación ante el Utebo, compromiso en el que a los rojillos les vale el empate para pasar ronda. "Vamos a salir a ganar", ha afirmado el técnico.

El preparador numantino ha comparecido ante los medios para analizar el encuentro de vuelta ante el Utebo, compromiso al que su equipo llega con el empate a dos cosechado en Santa Ana. Ese resultado permite que al Numancia le valga el empate para pasar a la siguiente ronda, empate que puede ocurrir pero que la técnico no se le pasa por la cabeza ya que quiere ganar el partido: "No vamos a ir a empatar. Vamos a salir a ganar. Luego puede pasar cualquier cosa. Mi forma de entender el fútbol es la de salir a ganar, me da igual ellos. Nuestra obligación es ganar y más ante nuestra afición".

"Tenemos que ser siempre hemos sido nosotros. Tenemos la obligación de ganar porque jugamos en casa. Si queremos pasar la eliminatoria hay que ir a ganar", ha añadido Javi Moreno, quien ha explicado que con un empate en el marcador, cualquier uno se arriesga a sufrir un revés.

El entrenador numantino no prevé un partido de vino y rosas ante el Utebo. "Ellos fuera son peligrosos. Preveo un partido muy peligroso, una eliminatoria muy igualada", ha señalado. Javi Moreno tiene claro que a lo largo de los 90 minutos podrían plantearse diferentes situaciones y necesidades sobre el terreno de juego, situaciones que su equipo tiene que "saber interpretar". "Durante la semana hemos trabajado con normalidad. Hemos visto que nos podemos encontrar. Ellos tienen un sistema claro pero ha veces han cambiado", ha apuntado para añadir que Juan Carlos Beltrán, entrenador del Utebo, es un técnico experto y sabe bien cómo plantear el partido.

El Numancia ha hecho un llamamiento a la afición y ésta ha respondido. Se prevé la mejor entrada de la temporada en Los Pajaritos, una situación que la plantilla agradece: "A ver si tenemos la suerte de que el campo se llene y hay buen ambiente. Va a ser importante sentir el apoyo de la grada", ha apuntado Javi Moreno quien entiende todo aquel que ha cogido entradas, que no quedan, es para acudir el domingo al campo. "Al público que va a venir hay que decirle que apoye todo lo posible", ha expresado.

Por último, Javi Moreno ha hablado sobre la expulsión de Asier Grande en el encuentro de ida y la posterior sanción de cuatro encuentros que le hará perderse lo que resta de temporada. Ha admitido que el jugador está afectado por lo sucedido y añadía que al principio pensaba que la sanción iba a ser menos, pensamiento que cambió al ver la redacción del acta. "A mí como jugador me ha pasado lo mismo que a él. Es un chico joven y en ese momento no lo piensas. Tiene que intentar que no le vuelva a pasar", ha apuntado.