Javi Moreno anuncia que no seguirá la próxima temporada en el Numancia

El entrenador del C.D. Numancia, Javi Moreno, anunció en rueda de prensa a la finalización del encuentro ante el Yeclano Deportivo que no seguirá la próxima temporad aen el banquillo soriano. «Estoy orgulloso de lo que he hecho y la próxima temporada no voy a seguir», indicó el preparador rojillo quien, al borde del llanto, se levantó con precipitación de la silla para abandonar la sala de prensa.

"Lo iba a decir hoy. Ha sido un año muy difícil, muy complicado para mí. Estoy muy orgulloso de lo que he hecho aquí, de todo lo que he hecho. He peleado siempre por lo mejor para mi equipo, para mis jugadores, para mi Club pero tengo que comunicar que el año que viene no voy a seguir. No voy a seguir, tengo mis motivos, mis razones. El fútbol tiene estas cosas, estoy super agradecido al club, a mi cuerpo técnico, a Patxi, Paula, Dani a Yiyo, a Pedro, a David, a mi segundo a los jugadores. Les estoy muy agradecido de todo lo que me han ayudado este año, me han hecho ser mejor entrenador, ha aprendido muchas cosas que el año que viene, cuando vaya a otro sitio, seguramente no me pasarán. Me da mucha pena porque esta afición se merece todo y ya está, y me voy a morder la lengua", ha afirmado el técnico sobre su no continuidad la próxima temporada.

El técnico valoró igualmente el resto del partido, un encuentro del que aseguró sentirse orgulloso de sus jugadores, unos jugadores a los que no tiene nada que reprochar por el esfuerzo realizado. «Esto es fútbol. El año pasado me tocó vivir la cara bonita de este deporte y este año me ha tocado vivir la cara triste. Hemos hecho un partidazo aquí y allí pero el Yeclano ha ascendido por haber terminado mejor posicionado en fase regular. Hay que darle la enhorabuena al Yeclano porque si han logrado el ascenso es porque también se lo merecen. A mis jugadores no les tengo nada que reprochar. Estoy orgulloso de cómo han respondido. Ha sido un partido de áreas y el Yeclano ha estado más acertado», expresó el preparador numantino.

Javi Moreno fue preguntado por el ambiernte que se vivió en el campo de La Constitución, un ambien que reconoció haber vivido en parte en su época de jugador en el equpo murciano si bien, en aquel momento, no había tanta gente en el campo como ayer. «Sabíamos que el ambiente que nos íbamos a encontrar iba a ser difícil. El público ha llevado a su equipo en volandas y lo único que puedo decir es que lo disfruten, no puedo decir otra cosa».

Para los micrófonos de Punto Radio Soria habló el arquero numantno Dorronsoro, quien reconoció sentirse «jodido», por no haber logrado un ascenso que se había intentado hasta el final. «Sabíamos a qué campo veníamos y que íbamos a estar sufriendo hasta el final. Hemos tendio ocasiones al final pero el balón no ha querido entrar. Hay que darle la enhorabuena al Yeclano que es justo merecedor del ascenso», apuntó el arquero cántabro.