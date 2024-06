Cambios en el Numancia: Patricio de Pedro, nuevo presidente y Eduardo Rubio deja la entidad

Publicado por Redacción Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia ha informado en un comunicado que Patricio de Pedro Valverde será el nuevo presidente de la entidad en sustitución de Santiago Morales. Dicho comunicado explica que contará con la colaboración de sus socio, Javier Jiménez Omeñaca. Por otra parte, el hasta ahora vicepresidente y director general del C.D. Numancia, Eduardo Rubio, anunciaba en una carta escrita a la afición que no seguirá ejerciendo sus funciones en el club soriano.

El club rojillo ha emitido esta tarde un comunicado en el que informa de los cambios que tienen lugar en su directiva, unos cambios que afectan a la presidencia: "El Consejo de Administración del Club Deportivo Numancia de Soria, S.A.D., en la reunión celebrada el pasado miércoles día 12 de junio, aceptó el deseo de Don Santiago Morales Escobar de dar un paso a un lado y dejar la Presidencia del Club, procediendo al nombramiento, como nuevo Presidente del Club Deportivo Numancia de Soria, S.A.D., de Don Patricio de Pedro Valverde, como representante de “FOOTBALL NEWCO 18, S.L.”.

"De esta forma, la gestión y dirección del Club Deportivo Numancia de Soria, S.A.D. será asumida desde ahora por Don Patricio de Pedro Valverde, que contará con la inestimable colaboración de su socio Don Javier Jiménez Omeñaca y con el apoyo y la experiencia del resto de los miembros del Consejo de Administración, en particular, de Don Santiago Morales Escobar, anterior Presidente, así como con el apoyo de todos los socios del principal accionista del CLUB, confiando que estos cambios y otros que próximamente se anunciarán tengan el éxito que todos los numantinos esperan”, añade el comunicado de la entidad rojilla firmado por Enrique Salvador Olea, secretario del Consejo de Administración del club numantino.

CARTA DE EDU RUBIO A LA AFICIÓN

Previamente a esta comunicado, el C.D. Numancia publicaba una carta abierta de Edu Rubio a la afición, una carta en la que se reflejan un profundo sentimiento por la entidad en la que lleva tantos años. En la misma Edu Rubio admite que la temporada 23-24 no ha salido bien y "no ha sido por desidia ni por dejadez", o "por falta de horas de esforzado trabajo", reconociendo estar "desgastado". "Aunque no creo ser el problema, lo que sé es que no quiero serlo. Si dar un paso a un lado significa contribuir a la consecución del objetivo del Numancia, lo hago de frente y con certeza", señala la carta abierta por el directivo.

En la carta abierta a la afición rojilla, Edu Rubio apunta que el objetivo marcado al comienzo de temporada se esfumó "de la forma más cruel". "La plantilla, confeccionada con acierto por nuestra dirección deportiva el pasado verano y valorada positivamente por todos, no pudo conseguir el objetivo por muchos motivos, como lesiones inoportunas, puntos perdidos ante rivales, sobre el papel, menos importantes o una auto presión excesiva que en momentos no nos hizo ningún bien. Pero esta carta no va de excusas, ni justificaciones. Es una carta que escribo con dolor de corazón, pero convencido que es por el bien de todos", añade el directivo.

En esa carta, Edu Rubio apunta que hace tres años decidió emprender "esta gran aventura", decisión adoptada tras el apoyo y los ánimos de un gran equipo de trabajo que "me arropó", para liderar un proyecto que "a mi parecer, necesita mucho corazón y mucho amor, independientemente del trabajo". "No ha habido un solo día de arrepentimiento en esta decisión, a pesar de que ha habido momento muy duros", añade la carta en la que Rubio admite estar orgulloso y agradecido al grupo de profesionales que trabaja para la entidad.

Rubio explica que el Numancia, pese a las dificultades, es un club "sólido", que puede afrontar el futuro "con optimismo", explicando que en estos años se han maximizado los ingresos (patrocinio, abonados y merchandising), avances que carecen de relevancia sin "sin un rendimiento deportivo positivo". "El objetivo era ascender a Primera RFEF y debo admitir que no hemos podido dar la felicidad a una afición como la nuestra, la rojilla, que tanto merece una alegría", añade.

En la misiva a la afición Eduardo Rubio muestra su convencimiento en que el proyecto deportivo del Numancia terminará dando sus frutos por lo que exhorta a "seguir apoyando al Numancia, cada uno desde su lugar". Tras explicar que da un paso a un lado, "de frente y con certeza", Rubio explica que la entidad está bien profesionalizada, "con gente adecuada que, por encima de todos y de todo, respeta y ama al Numancia". "Quiero desear todos los éxitos y toda la suerte a la afición y a todos, en especial a mi equipo de trabajo, a mi familia y al grupo inversor, porque su suerte será la del Numancia", concluye la carta.