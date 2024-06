El Numancia le ofrece a Pablo Ayuso ser la mano derecha de Aitor Calle en el banquillo

Publicado por J. A. U.

El C.D. Numancia le ha ofrecido a Pablo Ayuso ser la mano derecha de Aitor Calle en el banquillo soriano para esta temporada. El preparador soriano podría volver de esta manera a la entidad rojilla siempre y cuando las conversaciones, que podrían cerrarse esta tarde, lleguen a buen puerto.

La entidad rojilla ha pensado en un hombre de la casa para ser la mano derecha de Aitor Calle en el banquillo soriano. El elegido no es otro que Pablo Ayuso, hombre de la casa e igualmente técnico de confianza del director deportivo Álex Huerta. De hecho, la carrera deportiva de Huerta y Ayuso corrió paralela en las categorías inferiores de la entidad, compartiendo más de una conversación y más dos durante su etapa como entrenadores de los equipos juveniles y de la primera plantilla. La amistad que une a ambos va más allá de lo puramente futbolístico.

Pablo Ayuso, que en la 19-20 llegó a disputar el play off de ascenso a Segunda B con el filial rojillo, tiene además experiencia en el banquillo del primer equipo soriano. En enero de 2021, Ayuso fue la mano de derecha de Álex Huerta cuando éste tuvo que hacerse cargo del equipo tras la destitución de Mánix Mandiola. Durante las dos siguientes temporadas ejerció igualmente como segundo entrenador llegando a ser máximo responsable del equipo en las últimas jornadas de la temporada 22-23, tras la destitución de Iñaki Bea. En una entrevista concedida a HERALDO DIARIO DE SORIA-EL MUNDO en mayo de 2023, Ayuso no ocultaba que era numantino de nacimiento. "Sí, desde bien pequeño. Mi padre me ha inculcado la afición por el fútbol y por el Numancia de toda la vida. Lo he seguido por toda España. Como jugador también estuve seis años en la cantera, y como entrenador llevo catorce. El sentimiento es muy grande", afirmaba.

Las conversaciones la posible llegada de Pablo Ayuso al Numancia podrían concretarse esta tarde. La entidad rojilla presenta el martes a Aitor Calle como nuevo técnico y quiere cerrar la estructura del primer equipo y su ayudante lo antes posible para trabajar en configurar la plantilla de la próxima temporada.

Desde Mariano Vicén se anunciaba el pasado jueves que Aitor Calle, técnico de padres sorianos y enraizado en Los Rábanos, será el responsable del banquillo para la 24-25.