El Numancia se marca como objetivo llegar a los 3.600 abonados en la 24-25

El C.D. Numancia ha presentado en el Ayuntamiento de Soria la campaña de abonados para la temporada 24-25, una campaña que lleva por lema 'Si te caes. Yo te levantaré' y que apela a mantener y aumentar la buena sintonía que entre el equipo y la afición hubo en el curso 23-24. El objetivo de la entidad es incrementar en un 20% el número de abonados del curso pasado, es decir acercarse a los 3.600 abonados.

La campaña de abonadas comenzará el próximo 15 de julio con el inicio de la renovación de abonos y altas nuevas en la Avenida de Mariano Vicén en horario de oficina. Los abonados que tienen domiciliado el carné recibirán la carta para la renovación una vez finalizadas las fiestas de San Juan. "Los que lo tienen domiciliado no tienen que hacer nada, solo verificar que el número de cuenta está bien", indicó en la presentación Javier del Pino, responsable de marketing de la entidad soriana.

Otra posibilidad es sacarse el abono digital de forma online a través de la página web de club rojillo www.cdnumancia.compralaentrada.com/, una forma cómoda de obtener el carné que, de esta forma, viaja siempre en el teléfono móvil.

Los precios de los abonos para esta temporada no varían respecto al del curso pasado. Se trata del abono adulto, abono joven, abono para mayores de 65 años, Bebé Numantino y el de Simpatizante. Este último está orientado a los numantinos que viven lejos de Soria y que puede acudir a los encuentros de manera puntual. Este abono le permite acudir a tres partidos a mitad de precio. El abono del Numancia permite entrar a los partido de la temporada, el de presentación, al de Copa del Rey, las categorías inferiores del club además de un 20% de descuento en merchandising de la entidad. "Durante la fase de ascenso, muchos clubes cobraron a sus abonados, nosotros no lo hicimos. Los precios se mantienen y seguimos haciendo un esfuerzo", ha explicado Javier del Pino, quien señaló que no se puede comparar el precio del abono del Numancia con el de otros clubes de la categoría por la calidad del estadio, tanto los accesos como la calefacción que se utilizad en invierno.

Precios de los abonos del NumanciaHDS

La campaña viene acompañada por un emotivo vídeo en el que un niño pasa por todos los sentimientos que un aficionado del Numancia pudo vivir durante el curso pasado, de la alegría de las victorias y el ambiente de los desplazamientos a la decepción final por no haber podido lograr el salto de categoría. "Durante esta temporada hemos vivido momentos especiales que hacía tiempo que no se vivían entre equipo y afición. Desde el club vamos a hacer todo lo posible para que la gente que se ha enganchado esta temporada al equipo siga. En Los Pajaritos no se nos escapó nada", ha recordado Javier del Pino.

En la presentación ha estado presente el presidente de la entidad, Patricio de Pedro, el director ejecutivo, Javier Jiménez, y el alcalde Soria, Carlos Martínez Mínguez, entre otras autoridades. El presidente numantino ha reconocido que llegar a los poco más de 3.000 abonados que tuvo la entidad en la 23-24 ya estaría bien significando que "sería un éxito alcanzar un 20% más", de abonados.

Durante el acto, Patricio de Pedro ha entregado al alcalde de Soria su carné de abonado para el curso 24-25. Previamente, Carlos Martínez Mínguez recordaba que lleva más de 37 años siendo abonado del C.D. Numancia, cuando el club también estaba "en una época más difícil", y jugaba en Garray.

Antes de la presentación de la campaña de abonados, los rectores del C.D. Numancia se han reunido con el alcalde de Soria y el concejal de Deportes en la que es su primera visita institucional al Ayuntamiento. Durante la reunión le han expuesto al alcalde el proyecto de la entidad, entre ellos, el deseo de jugar en el Grupo 2 de Segunda Federación. "Queremos agradecer al Ayuntamiento el apoyo incondicional al C.D. Numancia, un compromiso que va a continuar", ha aseverado el presidente numantino.

Por su parte, Carlos Martínez Mínguez ha indicado que el C.D. Numancia es "una seña de identidad de la ciudad", y recalcaba que tenía su primera reunión institucional con dos empresarios sorianos que han dado un impulso empresarial a la provincia y que confían en extrapolar ese modelo empresarial de éxito al C.D. Numancia. "Desde el Ayuntamiento hay que desearles suerte. También hay que agradecerles que hayan tomado las riendas del club en un momento complicado", apuntó Carlos Martínez Mínguez.