"Visualizo el ascenso del Numancia"

Publicado por Félix Tello Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Aitor Calle ya ejerce de entrenador del C.D. Numancia después de ser presentado como rojillo en una rueda de prensa en Los Pajaritos en la que estuvo 'escoltado' por el presidente del club, Patricio de Pedro, y el director deportivo, Álex Huerta. El ascenso a Primera Federación, como un "reto bonito y exigente", centro buena parte de la intervención del nuevo míster, quien también se refirió a su estilo de juego, a la confección de la plantilla, a la importancia de la cantera y también a sus raíces sorianas. Calle dice que no se casa con nadie, que la intensidad en el trabajo es "innegociable" y que la comunión con la afición es vital para conseguir el objetivo final.

"Le deseamos todos los éxitos porque su éxitos serán los nuestros", aseguraba Patricio de Pedro, quien fue el que abría la comparecencia de prensa para presentar al míster. Después tomaba la palabra Huerta, que reconocía que "Aitor Calle ha hecho un gran esfuerzo para estar aquí". Luego ya era el técnico vizcaíno quien afirmaba que "es un día muy especial porque es volver un poco a mis orígenes". Y es que sus raíces sorianas estuvieron muy presentes en su puesta de largo ante los medios de comunicación.

Calle empezó a desvelar su filosofía de entender el fútbol e indicaba que " a trabajo no nos va a ganar nadie. El camino hacia Primera federación no será fácil". El vasco agradecía la confianza depositada en él por el Numancia y ahora espera devolver al club "donde merece estar".

El ex del Sestao River valoraba las renovaciones que está llevando la dirección deportiva numantina y comentaba que "dar continuidad y tener una base es importante. Estoy contento con las renovaciones de jugadores que se están realizando". Satisfacción y buen entendimiento con los rojillos desde el primer día de las negociaciones. "Después de completar un ciclo en el Sestao la decisión ha sido sencilla porque muchas cosas me ligaban a Soria". Calle explicaba que su madre reside en la localidad de Los Rábanos y que tiene familia tanto en Almazán como en Garray. "Estar cerca de los tuyos siempre es importante", recalcaba.

Aparecía la palabra ascenso y Calle no contestaba con naturalidad afirmando que "sé que estoy en un reto muy exigente y al mismo tiempo ilusionante. Visualizo el ascenso a Primera Federación lográndolo en Soria. Un ascenso que ya conseguí tanto con el Haro como con el Sestao. Es un reto bonito y exigente. Tengo muchas ganas de empezar".

Para lograr los objetivo cada 'maestrillo tiene su librillo' y cuando el nuevo entrenador rojillo hablaba de su estilo era muy contundente en un primer momento. "A mí lo que me gusta es ganar y saber interpretar el estilo para conseguir la victoria". Calle profundizando un poco más sobre su idea futbolística y comentaba que "me gusta pasar el mucho tiempo en el campo del rival y someterlo bien sea con juego directo o combinativo. Soy un amante de la Premier League y por ello me encanta el fútbol de ida y vuelta. Para mí es muy importante el centro lateral. En mi idea es innegociable la intensidad".

"Creo en la cantera"

Otro aspecto a tener en cuenta es la cantera y como buen técnico vasco Calle da mucha importancia al fútbol formativo. "Creo en la cantera y sé que en el Numancia hay un proyecto para mejorarla". El bilbaíno dará oportunidades siempre que se merezcan porque para jugar en el primer equipo "hay que valer". Calle es rotundo en su mensaje hacia el fútbol base al indicar que "no me caso con nadie. No miro ni a los nombres ni al DNI".

Trabaja codo con codo con Huerta para la confección de una plantilla "lo más competitiva posible" y desde el domingo que llegó a Soria ya son muchas las horas viendo las necesidades del equipo y los futbolistas que mejor se adaptan a ellas.

También salió en la rueda de prensa el posible grupo en el que jugará el Numancia la próxima campaña y Calle espera que sea en el grupo vasco navarro donde militen los rojillos.