Cristian Delgado: "La posibilidad de que siga en el Numancia supera el 50%"

El centrocampista gaditano Cristian Delgado deshojará la margarita en lo que a su futuro futbolístico se refiere hacia finales de semana. Ese futuro podría pasar por el C.D. Numancia, entidad que, admite, tiene más del 50% de posibilidades de hacerse con sus servicios. El jugador reconoce que la entidad rojilla cuenta a sus favor con varios factores que lo hacen interesante para cualquier jugador.

Cristian Delgado pasa sus vacaciones a caballo entre Cádiz y Málaga. Hasta el pasado día 30 de junio, el Córdoba de guardaba una opción para decidir de forma unilateral si continuaba contando el futbolista, opción que se no ha hecho efectiva. «Sí, ahora ya estoy libre y lo único que puedo decir es que antes del viernes quiero tomar una decisión. Quiero comenzar la pretemporada con mi nuevo equipo desde el principio. Hay varios frentes abiertos y una de las opciones es la del Numancia. A parte de esto no puedo decir mucho más», señala el jugador quién reitera que a finales de semana quiere tener aclarado su futuro.

El centrocampista gaditano, un jugador apetecible en el mercado por ser sub-23, admite que el C.D. Numancia tiene en estos momentos un peso «bastante», importante para hacerse con sus servicios añadiendo: «En tanto por ciento se puede decir que hay más de un 50% de posibilidades de que repita en Soria».

«No puedo confirmar nada más. Se negocia con el Numancia y hay otros clubes interesados. El mercado comienza a moverse con fuerza y el Numancia tiene más de un 50% de posibilidades», añade. Cristian Delgado reconoce que se mantiene atento a lo que ocurre en la entidad rojilla, entre ellas la llegada de Aitor Calle al banquillo, un entrenador del que tiene «unas referencias muy buenas». «Ascendió a Primera Federación con el Sestao River y en cuanto al tipo de juego combina el juego de posesión con otro más directo», señala el centrocampista. Cristian Delgado reconoce que no ha hablado aún con el nuevo entrenador numantino pero no descarta que esa conversación pueda tener lugar toda vez que, como futbolistas, es importante saber que el club cuenta contigo y también el entrenador. En este sentido, seguro que el Numancia y Aitor Calle no van ahorrar ningún esfuerzo para hacerse con los servicios de un futbolista que en los cinco meses que estuvo la pasada temporada ofreció un muy buen rendimiento.

El centrocampista gaditano apuntilla que hay varios factores que hace que el Numancia sea un club apetecible, entre ellos la ciudad o el apoyo que el jugador ha sentido por parte de la afición: «Hay varios factores que hacen que el Numancia sea un club apetecible, unos y otros sumados hacen una bola importante. La afición, tengo que reconocer que desde el primer día me encontré muy bien, se creó un vínculo súper bueno y sé que siente un especial cariño».

«La afición me quiere, el club me quiere y yo he estado a gusto en Soria porque he tenido un gran rendimiento. También hablamos de un club histórico al que cualquier jugador le va a decir que sí porque es un club importante y tiene un proyecto importante. En este sentido, tengo la referencia del Córdoba, que ahora ha ascendido a Segunda División», reconoce el futbolista.

Así pues el futuro del jugador gaditano se resolverá en cuestión de días. El director deportivo del Numancia, Álex Huerta, admitía a finales de la semana pasada que «la sintonía con Cristian es muy buena», de cara a su hipotético fichaje por el Numancia si bien matizaba que esa continuidad «no depende de nosotros».

Cristian Delgado recaló en el Numancia el pasado mes de enero cedido por el Córdoba hasta el final de temporada. En esos meses de competición se convirtió en un fijo en el once rojillo formando dupla en el centro del campo junto a Moustapha, unos meses en los que ofreció un gran rendimiento y de ahí que sea uno de los jugadores que la Dirección Deportiva del Numancia quiera que el próximo 15 de julio se vista de corto con motivo del inicio de la pretemporada.