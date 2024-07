El Numancia, una plantilla en maceración

Publicado por Jon Ander Uriarte

La plantilla del C.D. Numancia para la temporada 24-25 estará compuesta por 23 ó 24 jugadores, según confirmó el director deportivo de la entidad soriana, Álex Huerta. En estos momentos son 12 los futbolistas con los que cuenta la plantilla soriana, un grupo que debe dar un estirón importante durante la próxima semana de cara al inicio de la pretemporada.

El pasado martes se reunía el comité de presidente de la Real Federación Española de Fútbol una reunión en la que, además de los grupos de competición, se aprobaba que los clubes de Segunda Federación pueden disponer esta temporada de 25 fichas en la plantilla. De ese total no podrá haber más de 16 mayores de 23 años debiendo ser el resto menores de la citada edad, computándose las altas y las bajas que tengan lugar a lo largo de la temporada. De ahí que la Dirección Deportiva rojilla piense en 23 ó 24 jugadores en plantilla de los que, como reza la normativa, durante toda la temporada 14 fichas deberán ser de categoría ‘P’ (Profesional).

La entidad rojilla está macerando el grupo que Aitor Calle dirigirá la próxima temporada. Una maceración que comenzó por contar con aquellos jugadores que la temporada pasada fueron importantes en el esquema del equipo. En este sentido, si bien no se ha conseguido renovar a todos, sí que se mantiene un grueso relevante de los jugadores que tuvieron más protagonismo el pasado curso. En estos momentos, la plantilla del C.D. Numancia está compuesta por 12 jugadores toda vez que la entidad ha confirmado durante las últimas semanas nueve renovaciones y los fichajes de Aitor Seguín y Unai Rementería. A ellos se une el regreso de David Sanz a la entidad tras su cesión en el C.D. Ursaria.

El proceso de maceración de la plantilla soriana debe sufrir un empujón importante a lo largo de la semana que viene. Y es que el C.D. Numancia inicia el trabajo de pretemporada el próximo día 16 y el cuerpo técnico querrá ya para esa fecha contar con el mayor número de efectivos posibles. Sería lo normal, contar con la mayoría de la plantilla para ese 16 de julio a falta de que la propia pretemporada pueda significar qué puesto de la plantilla puede y debe reforzarse, si hay algún futbolista que pueda salir o que en el marcado se presente algo muy interesante.

Por líneas, la única de todas que en estos momentos está completa es la portería gracias a las renovaciones de Dorronsoro y Kuda. Ello no quita para que, durante la temporada, un tercer portero entrene a las órdenes de Aitor Calle. Para el resto de líneas deben llegar refuerzos toda vez que hay tres jugadores en defensa, Bonilla, De Frutos y Diego Royo. Y el resto de integrantes de la plantilla son centrocampistas con mayor o menor vocación ofensiva (Moustapha, Cristian Delgado, David Sanz, Sanchidrián, Alain Ribeiro y los recientemente fichados Aitor Seguí y Unai Rementería). En la línea de ataque es donde el Numancia no tiene en estos momentos ningún efectivo más allá de que Alain Ribeiro pueda jugar en esa posición en momento puntuales. Al respecto, el club ofreció a Lupu la renovación, propuesta que el jugador no aceptó.

La sala de máquinas del Numancia funciona en estos días a toda marcha para dar forma a la plantilla de la temporada 24-25. De momento, la entidad ha dado a conocer el pasado viernes la composición definitiva del cuerpo técnico. El objetivo no es otro que lograr el ascenso directo a Primera Federación en el Grupo I, un grupo en el que los rojillos serán el equipo a batir junto al Pontevedra.