La Diputación "también se apunta" para ascender al Numancia

La Diputación de Soria "también se apunta" para lograr el ascenso del C.D. Numancia a Primera Federación, tal y como señalaba el presidente de las institución provincial, Benito Serrano, en el marco de la reunión que mantuvo este miércoles con el presidente numantino, Patricio de Pedro, y con el director ejecutivo, Javier Jiménez. Serrano, que recibía una camiseta rojilla, brindaba todo su apoyo al club y aseguraba que "entre todos lo levantaremos".

"Después del golpe duro de no conseguir subir estoy convencido de que de que la próxima temporada se va a lograr el ascenso y para ello se están realizando fichajes ilusionantes", comentaba Serrano en una comparecencia de prensa en la que no se quiso olvidar el ex dirigente numantino Eduardo Rubio "por su trabajo realizado".

El presidente de la Diputación hablaba de una nueva etapa en el Numancia y quiso agradecer a sus nuevos responsables por afrontar "una apuesta arriesgada", aunque no duda del éxito y que el club soriano subirá a Primera Federación.

De Pedro, por su parte, también quiso agradecer del apoyo de la Diputación a la entidad numantina "e intentaremos corresponder subiendo a Primera Federación".

Este encuentro institucional del Numancia con la Diputación también sirvió para presentar los partidos de pretemporada que los rojillos jugarán en la provincial de Soria, concretamente en las localidades de El Burgo de Osma, Ólvega, Navaleno y Quintana Redonda.

El calendario veraniego del Numancia es el siguiente: