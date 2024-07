Álex Huerta: "Tres o cuatro jugadores más tienen que llegar"

Publicado por Jon Ander Uriarte

El C.D. Numancia ha presentado hoy a Aitor Seguín y Unai Rementería, dos de sus nuevas incorporaciones para la presente temporada 24-25. En la presentación han estado acompañados por el director deportivo de la entidad, un Álex Huerta que ha apuntado que aún tienen que llegar tres ó cuatro jugadores para completar la plantilla.

Álex Huerta ha admitido que el club está abierto a situaciones de mercado añadiendo que "tres ó cuatro jugadores tienen que llegar". En este sentido ha explicado que se incorporarán dos defensas y un delantero añadiendo que durante la pretemporada se verá igualmente qué otras necesidades puede tener el equipo y más ahora que se permite tener 25 fichas, 16 de ellas mayores de 23 años.

Aitor Calle trabaja en estos momentos con 18 jugadores de la primera plantilla, jugadores que van a permanecer en la misma toda vez que Huerta descarta salidas. De la misma manera, tampoco ha descartado que alguna de las llegadas pueda tener lugar desde Ecuador toda vez que la comunicación con el país sudamericano es fluida.

Sobre la llegada de un delantero 'Top', Huerta señaló que el equipo ya tiene dos delanteros 'Top' que son Cristian Dieste y Dani Fernández, señalando que la entidad está atenta a un mercado que tiene "sus tiempo". En ese sentido, ha reiterado que el cuerpo técnico ya cuenta con una base para trabajar y que el club está abierto al mercado.

El director deportivo explicó que Lupu y Carlos González son dos jugadores a los que se le ofreció la posibilidad de renovar. Respecto a este último explicó que su intención era jugar en el extranjero, una posibilidad cada vez más cercana y de ahí considere "complicado", que recale de nuevo en Soria.

El director deportivo hizo estas declaraciones durante la presentación de Aitor Seguín y Unai Rementeria.

Aitor Seguín (Eibar, 27 de febrero de 1995), fue el primer fichaje rojillo para esta temporada. Formado en Lezama y con experiencia en Primera y Segunda RFEF, incluso Segunda A, tras su paso por Real Unión, Barakaldo, Bilbao Athletic y Baskonia, procede del U.D. Logroñés. "Soy un extremo izquierdo de la vieja escuela, me gusta estar pegado a banda y buscar centros", admitió el jugador en su presentación. Seguín explicó que fue fácil llegar a un acuerdo con el Numancia por la historia del club y por el objetivo ambicioso de la entidad, "si no es el ascenso directo, el ascenso en el play off".

El futbolista, que ha coincidido en equipos con Alain Ribeiro y Gexan Elosegui, afirmó que su adaptación al Numancia estaba siendo muy fácil por la buena acogida en el vestuario.

Unai Rementeria, que ha compartido vestuario con Gexan Elosegui, ha reconocido que el ambicioso proyecto del Numancia fue una de las razones por las que ha recalado en Los Pajaritos. El mediocentro (Bilbao, 10 agosto 1999), jugó la temporada pasada en el Talavera por lo que vio el ambiente que había en las gradas del municipal soriano, otra razón para recalar en Soria: "Cuando vinimos con el Talavera había bastante gente en las gradas, la afición animó mucho y es algo que se te queda grabado. Es un estadio en el que te sientes futbolista así que mi llegada al Numancia se cerró rápido".

Formado en la cantera de la Real Sociedad tras pasar por el Danok Bat, Rementeria recaló en el Athletic Club B en 2021 y jugó en 2022 con el C.D. Mirandés. De ahí que reconociese igualmente que el Numancia es un buen trampolín para intentar regresar al fútbol profesional. "Soy un medio centro al que le gusta estar en contacto con el balón y el juego combinativo", señaló el futbolista quien explicó que conoce a Aitor Calle ya que el técnico entrenaba en el fútbol vasco y admitió que el míster le llamó antes de recalar en Soria. Rementeria conoce a la competencia que tiene en el equipo en esa posición de medio centro. Al respecto admitió que "trabajaré a tope para intentar conseguir el puesto".