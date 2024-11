El Numancia quiere regresar a la senda de las victorias

Publicado por Jon Ander Uriarte

Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia salta este mediodía al verde de Los Pajaritos con el objetivo de regresar a la senda de las victorias y, a ser posible, mejorar la imagen de sus dos últimos compromisos ligueros. Para ello deberá superar a un Rayo Cantabria que, como buen filial de un equipo de Liga de Fútbol Profesional, está lleno de jugadores jóvenes y con talento cuyo desparpajo no le va poner las cosas fáciles a los rojillos.

El equipo de Aitor Calle ha sumado un punto de los últimos seis posibles. Lo ha hecho ante rivales de zona de descenso y ofreciendo una imagen por debajo de la ofrecida en otros compromisos y de lo que se espera de un equipo que es el favorito para dar el salto de categoría. Prueba de ello es que en El Malecón el equipo no llegó a tirar entre los tres palos.

De ahí que el objetivo de este domingo no sea otro que recuperar las buenas sensaciones que se han ofrecido en algunos encuentros. En ello anda el cuerpo técnico que lidera Calle. Luchar por manejar el ritmo del partido, mejorar el caudal ofensivo y estar acertado ante las ocasiones que tengan lugar ante la meta rival. En otras palabras, regresar a la senda de las victorias.

Para ello, Aitor Calle podría hacer cambios respecto al once del pasado domingo en ese intento por mejorar el rendimiento de los dos últimos choques. De ahí que no se pueda descartar la entrada en el once de jugadores como Cristian y es segura la de Kuda. De cara al choque, el técnico de los sorianos tiene las bajas de Gexan, Diego Royo, Góngora y Dorronsoro más la duda de Jony por molestias musculares.

La concentración defensiva de los pupilos de Aitor Calle deberá ser máxima si se quiere regresar a la senda de las victorias. Y también tirar de oficio si es necesario. Enfrente estará un Rayo Cantabria que llega a Soria en puestos de play off tras tres victorias seguidas. Además es el máximo realizador de la categoría tras el 0-5 de la semana pasada, un equipo con juventud y talento que no es un filial al uso ya que se adapta bien a las diferentes situaciones de partido. Los cántabros tienen la bajas de Néstor por lesión mientras que Carrascal y Salina viajan con el primer equipo. El último filial que pasó por Los Pajaritos, el Fabril, dispuso de ocasiones de sobra como para no haberse ido de vacío. Una situación que hay que tratar de evitar para incrementar esas opciones de victoria.