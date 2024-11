El Numancia gana y recupera el liderato

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia se impuso por la mínima al Rayo Cantabria y recupera el liderato de Segunda Federación tres el empate del Pontevedra. Sanchidrián fue el autor del único tanto de un choque parco en ocasiones en el que los rojillos regresan a la senda de las victorias y vuelven a mantener su portería a cero.

Aitor Calle, que fue expulsado, presentó de inicio un once con novedades respecto al once en El Malecón. Cristian Delgado fue al principal novedad en el once de Aitor Calle ante el Rayo. No fue el único ya que Tejeira, una vez superado esas molestias en el tobillo formó de inicio e igualmente formó en el once titular el ecuatoriano Vera formando en el lateral izquierdo en lugar de Bonilla. Kuda, que terminó el partido en Torrelavega, estuvo de inicio bajo palos en lugar del lesionado Dorronsoro.

La primera parte tuvo alternativas en el juego y por lo tanto llegadas en una y otra área y con árbitro nervioso, en especial con la cartulinas. Tras unos minutos de tanteo en el que se vislumbró la calidad de los visitantes, el Numancia se adelantaba el marcador. Corría el minuto 8 y era la primera acción ofensiva de los rojillos.

La jugada la fabricó y la finalizó Sanchidrián. El extremo recogió el balón en las inmediaciones del área visitante y espero. Espero a la incorporación de Grande por el carril para servir el balón al costado y subir rápido al remate. Grande recogió el servicio y de primeras sirvió al área. Sanchidrián, libre de marca, remataba a la red después de que Atanes tocar el esférico.

Minuto 8 de partido y el Numancia se adelantaba en el marcador. El tanto no espoleó a los visitantes. De hecho, fueron los locales los que siguieron acumulando juego de ataque con más o menos acierto. En el 13, Teijeira filtraba un gran balón a Dieste que, con campo por delante, amenazaba con plantarse solo ante el arquero. El atacante rojillo erraba en su trayectoria hacía la meta y ya dentro del área veía como la defensa desviaba a córner.

En el 16, era Vera el ponía un balón largo a Sanchidrián que obligaba a salir a Atanes fuera del área. El arquero desviaba de cabeza y se llevaba por delante a su compañero y al propio Sanchidrián, que simplemente pasaba por allí. El trencilla señalaba falta del jugador rojillo, algo incomprensible, y de paso mostraba la primera amarilla a Aitor Calle por protestar su decisión.

Ya en el 21, era Alain Ribeiro el que recibía el franca posición en el pico del área y, sin ningún rival cercano, remataba a puerta. El balón lo detenía el arquero visitante sin problemas. A partir de esta acción el juego se equilibró. Entre medias el trencilla expulsaba a Aitor Calle por protestar una falta clara no señalada sobre un Cristian Delgado que estaba siendo el mejor de los locales.

En el 28, el Rayo Cantabria tuvo su primer acercamiento de peligro en un balón largo sobre Ángel Pérez quién, a sus vez, sirvió a Izan para rematar desde la frontal. Kuda detuvo sin problemas. Hubo que esperar al tramo final de la primera parte para que volviera a pasar algo en una u otra área. En el 42, Izan probaba fortuna desde la frontal y Kuda desviaba a córner y de nuevo el jugador del Rayo probaba fortuna en el 45 y Kuda detenía sin problema. La primera parte terminaba con un ataque rojillo, un buen centro de Dieste al que no llegaba Teijeira.

La reanudación del encuentro fue un tostón. No pasó nada, o casi nada, lo que beneficiaba al equipo de Aitor Calle que controló bien los intentos visitantes de igualar la contienda. El campo se inclinó ligeramente hacía el Rayo Cantabria que buscaba el tanto del empata si bien sus acciones morían en el área o cerca de esta. El Numancia tampoco buscó la portería rival con mucho ahínco.

Las ocasiones de la reanudación se cuentan con los dedos de una mano y siendo generosos. En el 57, Ángel Pérez, de dejó dos detalles enorme de gran calidad, remataba alto y en el 60 Dieste abandonaba el terreno de juego por lesión. En el 67, para mayor tranquilidad local, el Rayo Cantabria se quedaba con uno menos por la doble amarilla de Aitor, una situación que permitió a los rojillos tener aún más tranquilidad. En el 78, Bonilla disparaba desde el pico del área y obligaba al cancerbero a desvía de puños y ya en el 90 el arquero recogía un disparo de Grande. Y ahí moría un partido en el que el Numancia ganaba y el Rayo apenas inquietaba.