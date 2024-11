Calle: "Lo importante era la victoria"

Publicado por Jon Ander Uriarte

Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El entrenador del C.D. Numancia, Aitor Calle, señaló tras la victoria ante el Rayo Cantabria que lo importante eran los tres puntos no escondiendo que a su equipo aún le falta para ser ese equipo que comienzo de temporada que era más regular en su juego.

"Tenemos que darle importancia a la victoria porque, cuando vienes del resultado de Torrelavega cuando estás en ese punto, lo importante es que no se alargue esa racha. Lo importante era la victoria, es de lo que más satisfecho estoy pero todavía nos faltan cosas para volver a ser ese equipo de principio de temporada. Tenemos que seguir trabajando para conseguirlo porque en la primera parte ha habido un momento en el que sí que hemos estado más cerca de esa versión. Nos ha ayudado conseguir el gol. En la segunda parte ha sido demasiado abierto cuando teníamos que haber tenido algo más control e, incluso con la expulsión, se nos ha puesto a favor pero hemos tenido que acabar sufriendo. Hay que darle valor a la victoria que era lo importante, sumar los tres puntos, y seguir trabajando para recuperar nuestra mejor versión", comenzó señalando el entrenador numantino quien explicaba que recuperar el liderato era algo "anecdótico" a estas altura de temporada y destacaba que habían vuelto a dejar la portería a cero.

El técnico señaló que las decisiones arbitrales, por las amarillas mostradas, condicionan a los jugadores y los equipos. Igualmente analizó su expulsión indicando que pudo entender la primera amarilla por estar protestando una falta de Sanchidrián que no fue. No así su segunda tarjeta en la que estaba animando a Cristian Delgado y la línea le dijo al árbitro que le expulsara. "Los entrenadores estamos totalmente desprotegidos. Es una situación difícil de aceptar y la realidad es que te vas fuera y el que pierde de hacer su trabajo soy yo. No lo entiendo", apuntó.

El técnico reconoció, a raíz de la lesión de Dieste, que las lesiones se estaban haciendo bola en el equipo. "Dieste, un problema en la rodilla y no sabemos lo que es", explicó para reconocer que no recupera a nadie de los tocados para el choque ante el Real Ávila.

Aitor Calle reiteró que Moustapha es clave en el equipo y no escondió el buen encuentro realizado por Cristian Delgado, jugador que empieza a recobrar la confianza tras su lesión. Para finalizar, el entrenador numantino indicó que no ha habido ningún partido fácil hasta la fecha y, por tanto, tampoco lo será el del próximo fin de semana en el Adolfo Suárez ante el Real Ávila: "Ávila no va a ser diferente, es un recién ascendido pero uno de esos recién ascendidos tapados y los resultados les están acompañando. Una salida complicada como todas".

Ezequiel Loza

Por su parte, el entrenador del Rayo Cantabria, Ezequiel Loza, señalaba que el choque había sido igualado aunque condicionado por el tempranero tanto local considerando que "el empate hubiera sido lo más justo" ya que el encuentro había sido "igualado": "Ha sido un partido muy igualado y muy competido condicionado por ese gol tan tempranero. Hemos fallado en esa situación de centro lateral. Al final de la primera parte hemos llegado pero Kuda ha estado bien. La segunda parte fue más trabada, el Numancia es un equipo veterano que han trabado mucho el partido y lo han hecho muy bien y creo que el partido se ha condicionado también con la expulsión. La expulsión me parece rigurosa. Los hemos intentado con diez pero era difícil. Estoy disgustado con el resultado pero contento con el esfuerzo de los jugadores. Me hubiera gustado que se hubiera jugado más a lo que queremos nosotros pero no hemos podido por el gran despliegue físico del Numancia, la gran presión que nos han hecho y no nos han dejado jugar más".

El técnico del Rayo señaló que el Numancia presiona muy bien y no les permitió gozar de posesión de la pelota, algo que con diez era aún más difícil de ahí que optara por jugar con balones largos y jugadores rápidos arriba. "El partido nos va a hacer crecer porque nos hemos enfrentado a un equipo muy físico", señaló para reiterar que la expulsión de su jugador había sido muy rigurosa y los árbitros deben tener algo más de mano izquierda ya que sus decisiones condicionan el partido. "Creo que ha habido jugadores del Numancia que han hecho muchas más faltas que Aitor y no han visto la amarilla", apuntó para explicar que su objetivo que sus los jugadores estén lo más preparado posibles para jugar con el primer equipo o den el salto al fútbol profesional.