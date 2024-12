Guijuelo, el rey del empate

Publicado por Félix Tello Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El C.D. Guijuelo llegará el domingo a Los Pajaritos con la necesidad de sumar para aliviar su delicada situación en la clasificación. El equipo salmantino es el rey del empate con siete en total, está en puestos de descenso a nada menos que siete puntos de la salvación y está obligado a reaccionar si quiere mantenerse en Segunda Federación.

El C.D. Numancia es claro favorito para doblegar a los salmantinos, pero no se debe fiar por los antecedentes que tiene ante conjuntos de la zona baja de la clasificación como Langreo, Escobedo o Gimnástica Torrelavega. Los de Aitor Calle ya saben cómo se las gastan en Los Pajaritos los equipos en descenso y el Guijuelo viajará a Soria con la intención de hacer un partido trabado para no dar concesiones a los rojillos. Los siete empates que suma reflejan que a buen seguro no será una mañana cómoda para los sorianos.

Siete igualadas en lo que va de temporada y nada menos que cuatro empates seguidos en las últimas cuatro jornadas. 0-0 ante el Langreo, 1-1 contra el Marino de Luanco, 11 frente al Escobedo y 2-2 el pasado domingo contra el Rayo Cantabria. Este último enfrentamiento ante el filial racinguista dejaba un mal sabor de boca en un Guijuelo que veía como en el minuto 89 empataban los cántabros al transformar un penalti.

Es el rey del empate del Grupo 1 y en toda la Segunda Federación sólo tres equipos como son el Juventud Torremolinos, Aguilas y Xerez Deportivo -los tres del Grupo 4- acumulan más igualadas con 8 respectivamente.

A este Guijuelo le cuesta mucho ganar y los números dicen que únicamente ha conseguido un triunfo. Hay que remontarse al pasado 28 de septiembre cuando se imponía por 1-0 a la Gimnástica Torrelavega. Sólo el Laredo, colista del grupo, tiene en su casillero una única victoria.

Como visitante no ha saboreado el triunfo y el balance de puntos se reduce a cuatro en otros tantos empates. Sólo el Llanera y el Laredo presentan peores números en sus desplazamientos. Cuando restan sólo tres jornadas para llegar al ecuador de la Liga, el Guijuelo sólo piensa en la permanencia, de la que está a una distancia de siete puntos. La reacción chacinera tiene que ser inmediata para que sus problemas en la tabla no se agudicen demasiado.